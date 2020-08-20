Mercedes судится с мобильным телефоном

Строго говоря, с компанией Nokia, и это она подала иск в сторону немцев по причине нарушения нескольких патентов на мобильные технологии

Концерн Daimler AG, которому принадлежит Mercedes-Benz, нарушил патенты Nokia, использовав мобильные технологии в своих автомобилях без лицензии. К такому выводу пришел суд города Мангейма (Германия). Ситуация может привести к запрету продажи Мерседесов у себя на родине.

Согласно решению суда, Daimler AG должен купить у Nokia лицензии на эксплуатацию, чтобы использовать технологии 4G в своих автомобилях. В настоящее время уже всем современным моделям требуется доступ в интернет. Nokia использует такую модель лицензирования, при которой она как патентодержатель получает сбор за каждый выпущенный автомобиль с ее технологией вместо общей лицензии на производимые компоненты с единовременной оплатой. В итоге Daimler AG потребуется выплатить круглую сумму, чтобы законно использовать технологии «подключенных» машин. В противном случае Nokia может запретить Daimler AG продавать автомобили Mercedes-Benz в Германии.