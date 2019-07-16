Mercedes выпустил новый электрический минивэн

Компания Mercedes-Benz представила новый электрический минивэн eVito Tourer, который будет использоваться в берлинском райдшеринге.

Да, к сожалению, если вы порываетесь купить этот автомобиль, то ничего не выйдет, так как все фургоны пополнят автопарк берлинского сервиса райдшеринга BerlKonig, который также работает в Амстердаме, Лондоне и Милтон-Кинсе. Правда, в Mercedes намекнули, что автомобиль наверняка поступит и в продажу.

Кстати, сам по себе фургончик очень интересный, Mercedes-Benz eVito Tourer оснащен единственным электрическим двигателем, развивающим 85 кВт (116 л. с.) и 295 Н·м крутящего момента. Комплект аккумуляторов на 41 кВт·ч обеспечивает запас хода в диапазоне от 156 до 186 километров. Полностью пополнить запас батарей можно за шесть часов.



