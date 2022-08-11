Mercedes запустил производство гиперкара One

В британском Ковентри началась сборка гиперкаров Mercedes-AMG One. В честь этого события производитель даже раскрыл несколько интересных деталей

Mercedes-AMG One – это машина ультра-класса и подход к ее производству должен быть соответственный. Занятно, но руководство марки сравнивают свою машину с элитными часами – прежде чем попасть на руку клиента, хронометр подвергают жестким тестам.

Так и здесь – каждая машина проходи программу из шестнадцати испытаний, включая иммитацию заездов в дождь. Силовые установки машин проверяют ресурсными тестами.

В случае успеха и отсутствии нареканий, автомобиль отправляется из Великобритании в Германию, в штаб-квартиру AMG, где его уже передадут клиенту в торжественной обстановке.

