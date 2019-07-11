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11 июл 2019

Мерседесы трескаются

Мерседесы трескаются
Автор фото: фирма-производитель

Росстандарт объявил об отзыве 54 экземпляров моделей C-Class, E-Class и GLK, которые были проданы на российском рынке в 2016-2018 годах

Выяснилось, что в этих автомобилях на стопорной гайке рулевого механизма могут появиться трещины. Из-за этого гайка может разломиться и заблокировать руль под воздействием сильных боковых сил. В сервисных центрах машины проверят и, при необходимости, бесплатно заменят электроусилитель рулевого управления.

Представители компании АО «Мерседес-Бенц РУС» оповестят владельцев отзываемых автомобилей о необходимости обращения в дилерский центр путем рассылки писем и/или по телефону. Самостоятельно проверить, попало ли транспортное средство под отзыв, можно сопоставив VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем.

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