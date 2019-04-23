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23 апр 2019

Модельный ряд Mercedes-AMG электрифицируется

Модельный ряд Mercedes-AMG электрифицируется
Автор фото: фирма-производитель

В ближайшем будущем Mercedes-Benz существенно модернизирует гамму силовых установок на автомобилях AMG. В планах у штутгартской марки масштабная электрификация модельного ряда.

Предполагается, что уже с 2021 года все модели Mercedes-AMG будут оснащены силовыми установками с «мягким» гибридом. Речь идет о дополнительном электромоторе, который будет обеспечивать экономию топлива в пробках и при езде накатом, работая вместо традиционного ДВС, а в нужный момент обеспечит ему прирост в тяге.

Любопытно, что  старшие модели AMG будут оборудованы иной силовой установкой, которая будет позаимствована у концепта GT Concept. Она сочетает битурбированный 4,0-литровый V8 и мощный электромотор. Этот агрегат был разработан в тесной кооперации с инженерами гоночной команды Формулы 1 Mercedes-AMG Petronas, и его отдача составляет более 800 лошадиных сил.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Speedme

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