Немецкий максимум

Премьера нового S-Class должна состояться в 2020 году, однако некоторую информацию о модели можно почерпнуть уже сейчас. Судя по свежим шпионским снимкам, немецкий производитель подвергся “тесламании”

Этому недугу в большинстве своем были подвержены китайские автомобили. К слову, ориентир на Tesla проявлялся не в технике, а лишь в элементах оснащения. Огромный планшет на центральной консоли стал новым трендом, которым не гнушаются даже именитые производители.

Mercedes не остался в стороне. Британский журнал Autocar опубликовал несколько шпионских снимков нового S-класса. Закамуфлированный экстерьер никаких революций не сулит, а вот в интерьере флагманского седана поклонников марки Mercedes-Benz ожидает сюрприз - тот самый экран планшетного вида. Причем монитор (диагональю не менее 15 дюймов) фактически является центральной консолью. Учитывая, что “Мерседес” обладает и цифровой приборной панелью, можно смело заявлять о том, что жидкокристаллический мир победил окончательно и бесповоротно