Новый Mercedes C-класса останется без мощных движков

Экология. Похоже, что эта тема для автомобильного мира является больше бедой и негативом, чем каким-то позитивным моментом, а как иначе трактовать планы по устранению мощных двигателей из моторной гаммы.

Между прочим, с Мерседесом происходит именно такая история. Совсем недавно было произнесено официальное заявление, где указывалось, что в моторную гамму новой «цэшки» не войдут шести и восьмицилиндровые моторы. Да, версии AMG нам не видать, а все почему – да потому что экологические нормы ужесточаются, и подводить моторы под новый стандарт становится все труднее и труднее.

Хотя, главный инженер марки Кристиан Фрю заявил, что установка мощных моторов сложна и с технической точки зрения, мол, машину пришлось бы удлинять, переделывать, дабы не было лишней нагрузки и.т.д, нам кажется, что эти аргументы имеют меньше силы, чем экология.