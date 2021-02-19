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19 фев 2021

Новый Mercedes C-класса останется без мощных движков

Новый Mercedes C-класса останется без мощных движков
Автор фото: фирма-производитель

Экология. Похоже, что эта тема для автомобильного мира является больше бедой и негативом, чем каким-то позитивным моментом, а как иначе трактовать планы по устранению мощных двигателей из моторной гаммы.

Между прочим, с Мерседесом происходит именно такая история. Совсем недавно было произнесено официальное заявление, где указывалось, что в моторную гамму новой «цэшки» не войдут шести и восьмицилиндровые моторы.  Да, версии AMG нам не видать, а все почему – да потому что экологические нормы ужесточаются, и подводить моторы под новый стандарт становится все труднее и труднее.

Хотя, главный инженер марки Кристиан Фрю заявил, что установка мощных моторов сложна и с технической точки зрения, мол, машину пришлось бы удлинять, переделывать, дабы не было лишней нагрузки и.т.д, нам кажется, что эти аргументы имеют меньше силы, чем экология.

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