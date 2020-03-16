Новый S-Class получит мониторы в дверях

Предполагается, что флагманская модель Mercedes-Benz сменит поколение уже в нынешнем году, но производитель пока предпочитает не раскрывать никаких деталей. Однако интересные нюансы все же просочились

Источником сведений о тех нововведениях, которые задуманы для S-класса, становятся шпионские фото. И очередная фотография интерьера седана, опубликованная в Instagram, раскрыла любопытную деталь. Похоже, создатели автомобиля пересмотрели программу "Тачку на прокачку". Иначе как вы объясните факт того, что рядом с регулировками сидений появился мониторчик.

Да, рядом с деревянными планками и традиционными для марки клавишами регулировок сиденья, инженеры имплантировали компактный тачскрин. По предварительным данным, этот узел будет заведовать памятью настроек кресла и рулевой колонки.