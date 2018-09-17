Новый Спринтер теперь и с передним приводом

В России начались продажи обновлённого Sprinter от компании Mercedes-Benz

Предыдущие версии популярного коммерческого работяги имели задний или полный привод. Теперь доступна чисто переднеприводная машина.

Спринтер уже давно зарекомендовал себя одним из самых универсальных транспортных средств в сегменте малых пассажирских маршрутов и городских грузовых перевозок. Эта машина часто используется в качестве экскурсионного автобуса.

Как и раньше предпринимателям и частным владельцам предлагается несколько модификаций грузовые, пассажирские и грузо-пассажирские. Сам по себе передний привод – серьёзное улучшение возможностей. Новая переднеприводная модель имеет ряд преимуществ: увеличена нагрузка на оси на 50 кг в сравнении с заднеприводной модификацией, увеличена высота грузового отсека, понижен уровень грузовой площадки. Кроме того, переднеприводная машина опционально может комплектоваться новой АКПП с 9-ю передачами. В заднеприводных и полноприводных моделях предлагается 7-ми скоростная АКПП.

Во все авто внесены улучшения, касающиеся комфорта и безопасности, начиная от эргономичного кресла водителя, заканчивая электронными помощниками, камерой и системой подушек безопасности.