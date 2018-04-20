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20 апр 2018

Облик роскошного кроссовера Mercedes-Maybach раскрыли до премьеры

Облик роскошного кроссовера Mercedes-Maybach раскрыли до премьеры

Отделение Mercedes-Maybach подготовило к автосалону в Пекине концепт роскошного кроссовера. В сети оказалась фотография машины, сделанная с презентационного слайда.

Несмотря на плохое качество видно, что концепт кроссовера объединяет с предыдущими роскошными концептами Mercedes-Maybach (купе и кабриолет Vision 6) огромная радиаторная решетка в стиле «китовая пасть» и гигантские колесные диски с низкопрофильной резиной.

К сожалению, пока ничего не возможно сказать о том, будет ли это кроссовер с обычным кузовом «универсал» или купе-кроссовер: задняя часть машины по-прежнему остается тайной.

Ранее компания опубликовала видеоролик, в котором показала некоторые элемента интерьера концепта. В нем заметна «парящая» передняя панель, полное отсутствие кнопок, и как минимум три экрана, на один из которых будет возложено управление функциями автомобиля.

Салон концепта будет четырехместным, у него довольно футуристичные сиденья с очень тонкими спинками, практически всю площадь сверху занимает затемняющаяся стеклянная крыша, а в отделке интерьера применены очень дорогие материалы, включая розовое золото. Силовая установка концепта наверняка будет полностью электрической: в Китае экологически чистые автомобили стали мэйнстримом.

По неподтвержденной информации новым концептом будет кроссовер. В Mercedes-Maybach ранее подтверждали информацию о том, что создадут роскошную версию флагманского Mercedes-Benz GLS. Однако, речь шла о следующем поколении, а оно должно появиться на свет не раньше 2020 года.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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