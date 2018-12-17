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17 дек 2018

Пикапу от Mercedes прикрутили колёса

Пикапу от Mercedes прикрутили колёса
Автор фото: фирма-производитель

Помните, относительно недавно представленный Mercedes-Benz G-Class с шестью колесами? Теперь ему не будет так одиноко в модельной линейке немецкого бренда. Бравые польские дизайнеры пофантазировали и представили, пусть пока и концептуально, шестиколесный пикап X-Class

Проектом занималась польская дизайн-студия Carlex, точнее ее подразделение Pickup Design. Cтоит ометить, что это не просто шестиколесный пикап от Mercedes, а полностью переработанный автомобиль со специализированной направленностью. Дело в том, что разработка является не чем иным, как «сейфти-каром» для какой-либо гоночной серии.

Автомобиль отличается не только количеством колес, но и полноценным кузовом из углепластика. К слову, все элементы обвеса (расширители арок, спойлер и.т.д.) выполнены из композитных материалов. Также пикап получил специальную окраску и светотехнику. Что касается технического оснащения, то  нет никакой информации относительно возможных доработок.  Напомним, что самым мощным двигателем стандартного пикапа является дизельный агрегат, который выдает 258 лошадиных сил.

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