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7 мар 2019

Полный фургон зелени

Полный фургон зелени
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила минивэн с полностью электрической силовой установкой. Концепт EQV, построенный на базе нынешнего V-Class, может проезжать на одной зарядке до 400 километров

Говорить что-то о дизайне автомобиля очень сложно, фактически, перед нами обычный V-Class, сдобренный некоторыми штрихами, вроде светодиодных полос над фарами. В плане оснащения также нет ничего необычного.  EQV можно оборудовать шестью индивидуальными креслами или выбрать конфигурацию с семи- или восьмиместным салоном. Также доступен мультимедийный комплекс MBUX с самообучающимся голосовым управлением.

Все новшества кроются в технике. Концептуальный минивэн оснащен блоком eATS, объединяющем в едином корпусе электромотор, трансмиссию с фиксированным передаточным отношением, систему охлаждения и силовую электронику. Отдача установки — 150 киловатт или 204 лошадиные силы. Блок батарей емкостью 100 киловатт-часов обеспечивает дополнительные 100 километров пробега уже через 15 минут после подключения к «быстрой» зарядке. 

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При написании новости использовалась информация:
Колёса, РБК

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