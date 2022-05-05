Представлен 900-сильный AMG GT

Немецкое ателье BS TeileCenter представило собственную версию купе Mercedes-AMG GT, которая по некоторым показателям превосходит даже самые экстремальные заводские модификации.

В основе, данной модификаций располагается стандартный AMG GT-R. Впрочем, команда мастеров уже рассказала, что активно использовала компоненты от лимитированной версии GT-R Pro – в частности весь аэродинамический обвес.

Как работали с техническим наполнением? Отвечаем – штатный 585-сильный мотор V8 снабдили системой турбонаддува от компании Weistec Engineering. Кроме того, здесь установлен углепластиковый коллектор и кастомный выпуск. В результате мы имеем здесь 900 лошадиных сил мощности. Номинально самой мощной заводской модификацией купе считается сейчас версия под названием Track Series. Её V8 развивает 734 лошадиных сил.