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5 май 2022

Представлен 900-сильный AMG GT

Представлен 900-сильный AMG GT
Автор фото: фирма-производитель

Немецкое ателье BS TeileCenter представило собственную версию купе Mercedes-AMG GT, которая по некоторым показателям превосходит даже самые экстремальные заводские модификации.

В основе, данной модификаций располагается стандартный AMG GT-R. Впрочем, команда мастеров уже рассказала, что активно использовала компоненты от лимитированной версии GT-R Pro – в частности весь аэродинамический обвес.

Как работали с техническим наполнением? Отвечаем – штатный 585-сильный мотор V8 снабдили системой турбонаддува от компании Weistec Engineering. Кроме того, здесь установлен углепластиковый коллектор и кастомный выпуск. В результате мы имеем здесь 900 лошадиных сил мощности. Номинально самой мощной заводской модификацией купе считается сейчас версия под названием Track Series. Её V8 развивает 734 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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