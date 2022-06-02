Автомобильный портал Motorpage
2 июн 2022

Представлен гиперкар Mercedes One

Представлен гиперкар Mercedes One
Автор фото: фирма-производитель

Этот автомобиль немецкая компания строила почти шесть лет, причем сроки презентации постоянно сдвигались. Изначально планировалось показать машину в 2020 году, но свои корректировки в производственный план внесла пандемия. Сегодня, наконец, все тайны раскрыты

Разумеется, самое главное в данной модели – силовая установка мощностью в 1063 лошадиные силы. Она состоит из четырех электрических двигателей и одного турбо-мотора V6, который был позаимствован у гоночного болида.  Последний интересен, как минимум, тем, что способен раскручиваться до одиннадцати тысяч оборотов. Мог бы и больше, но для сохранения ресурса обороты были ограничены. Что касается максимальной скорости, то она ограничена на отметке в  352 километра в час. Причем до двухсот километров в час спорткар способен разогнаться за семь секунд.

«С Mercedes-AMG ONE мы вышли за рамки возможного. Огромные технические проблемы, связанные с созданием современного силового агрегата Формулы-1, подходящего для повседневного использования на дорогах, несомненно, довели нас до предела. За время разработки я думал, что проект будет невозможно реализовать», — заявил председатель правления Mercedes-AMG GmbH Филипп Шимер.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz A-Class 2019 вид сбоку

Mercedes-Benz откажется от МКПП в следующем году

27 мая 2022

Решение о производстве Mercedes One было принято на пьяную голову

23 мая 2022
Mercedes-Benz G-Klasse AMG 2012 вид спереди

Электрический «Гелендваген» получит уникальные батареи

20 мая 2022

Найден самый дорогой автомобиль в мире

13 мая 2022
Mercedes-Benz A-Class (2019)

Mercedes-Benz откажется от бюджетных моделей

11 мая 2022
Mercedes-AMG GT R 2017 вид спереди

Представлен 900-сильный AMG GT

05 мая 2022

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила чайного волка Тест драйв
29 мая 2022

Great Wall Poer
"Сила чайного волка"
Haval Jolion - haval jolion (2021) «рьяный служака»
Тест драйв
25 мая 2022

Haval Jolion
"«Рьяный служака»"
Opel Crossland - opel crossland (2021) «колобок» с изюмом
Тест драйв
20 мая 2022

Opel Crossland
"«Колобок» с изюмом"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 7 3 3