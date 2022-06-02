Представлен гиперкар Mercedes One

Этот автомобиль немецкая компания строила почти шесть лет, причем сроки презентации постоянно сдвигались. Изначально планировалось показать машину в 2020 году, но свои корректировки в производственный план внесла пандемия. Сегодня, наконец, все тайны раскрыты

Разумеется, самое главное в данной модели – силовая установка мощностью в 1063 лошадиные силы. Она состоит из четырех электрических двигателей и одного турбо-мотора V6, который был позаимствован у гоночного болида. Последний интересен, как минимум, тем, что способен раскручиваться до одиннадцати тысяч оборотов. Мог бы и больше, но для сохранения ресурса обороты были ограничены. Что касается максимальной скорости, то она ограничена на отметке в 352 километра в час. Причем до двухсот километров в час спорткар способен разогнаться за семь секунд.

«С Mercedes-AMG ONE мы вышли за рамки возможного. Огромные технические проблемы, связанные с созданием современного силового агрегата Формулы-1, подходящего для повседневного использования на дорогах, несомненно, довели нас до предела. За время разработки я думал, что проект будет невозможно реализовать», — заявил председатель правления Mercedes-AMG GmbH Филипп Шимер.