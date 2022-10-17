Автомобильный портал Motorpage
17 окт 2022

Представлен Mercedes-Benz EQE SUV

Представлен Mercedes-Benz EQE SUV
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила электровседорожник EQE SUV. Новый кроссовер выглядит копией старшей модели EQS SUV, но при этом оказался компактнее флагманского кроссовера

Сразу поговорим о силовых установках новинки – их полностью позаимствовали у обычного электроседана EQE. Базовая конфигурация электрокара получила 290-сильный электромотор, который расположен на задней оси. Версия с полным приводом получит дополнительный двигатель, правда в данном случае установка будет дефорсирована и мощность будет такой же, как в моноприводной версии.

У модели есть и заряженная версия с индексом «500 SUV». В движение такой автомобиль приводится 408-сильным электромотором. Аккумуляторный блок у вседорожника один на все три модификации — на 90,6 кВт⋅ч. Соответственно, с увеличением мощности снижается запас хода электрокроссовера. Если базовая модификация проедет до 590 километров без подзарядки, то самая мощная — только 547 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Обнаружен самый надежный автомобиль в мире

13 октября 2022
Mercedes-Benz GLS 2020 вид сбоку

Россиянам не рекомендуется терять ключи от Mercedes

09 сентября 2022
Mercedes-Benz A-Class 2019 вид сбоку

Найдены покупатели на российский завод Mercedes-Benz

08 сентября 2022

Взгляните на уникальный Mercedes Geländewagen

05 сентября 2022

Рассекречен облик нового Mercedes E-Class

15 августа 2022
Mercedes-Benz AMG ONE (2023)

Mercedes запустил производство гиперкара One

11 августа 2022

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder - сравнительный тест: volkswagen teramont против nissan pathfinder Сравнительный тест
17 октября 2022

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder
"Битва комод-вагенов"
Citroen C4 - citroen c4 (2004) французские сюрпризы
Вторичный рынок
14 октября 2022

Citroen C4
"Пятнадцатилетний Citroen C4: французские сюрпризы"
Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором
Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"
Lada XRay - пятилетний lada xray: к призыву на службу готов
Вторичный рынок
06 октября 2022

Lada XRay
"Пятилетний Lada Xray: к призыву на службу готов"

Написано новостей:

3 1 6 4 5