Представлен Mercedes-Benz EQE SUV

Компания Mercedes-Benz представила электровседорожник EQE SUV. Новый кроссовер выглядит копией старшей модели EQS SUV, но при этом оказался компактнее флагманского кроссовера

Сразу поговорим о силовых установках новинки – их полностью позаимствовали у обычного электроседана EQE. Базовая конфигурация электрокара получила 290-сильный электромотор, который расположен на задней оси. Версия с полным приводом получит дополнительный двигатель, правда в данном случае установка будет дефорсирована и мощность будет такой же, как в моноприводной версии.

У модели есть и заряженная версия с индексом «500 SUV». В движение такой автомобиль приводится 408-сильным электромотором. Аккумуляторный блок у вседорожника один на все три модификации — на 90,6 кВт⋅ч. Соответственно, с увеличением мощности снижается запас хода электрокроссовера. Если базовая модификация проедет до 590 километров без подзарядки, то самая мощная — только 547 километров.