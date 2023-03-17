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17 мар 2023

Представлен новый Mercedes от Mansory

Представлен новый Mercedes от Mansory

Ателье Mansory анонсировало новый тюнинг-проект. На этот раз он базируется на самой мощной версии представленного недавно кабриолета Mercedes-AMG SL 63

В нынешнем проекте мастера Mansory занялись технической составляющей машины – перепрошили ЭБУ, установили кастомную турбину. В итоге спорткар способен разогнаться до 332 километров в час. Разгон до сотни здесь занимает 3.2 секунды. Любопытно, но в штатном исполнении AMG SL 63 оказывается лишь на полсекунды медленнее, но и максимальная скорость здесь ниже – на семь километров.

Что касается дизайнерских доработок, то они здесь сдержанные. Все ограничилось карбоновыми вставками в бампер, новым рельефным капотом и 22-дюймовыми колесными дисками.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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