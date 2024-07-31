Родстер Mercedes-Benz 300 SL 1961 года оценили в 860 0000 долларов

Аукционный дом Bring a Trailer выставил на продажу редкий Mercedes-Benz 300 SL в кузове родстер. Пока на автомобиль назначена цена в 860 000 долларов, но она может достигнуть миллиона к концу торгов

Данный экземпляр был выпущен в 1961 году и с того момента проехал 48 000 км. Но вероятно, такой пробег не соответствует действительности, поскольку автомобиль часто реставрировали. Всего компания сделала 1858 таких родстеров с 1957 по 1963 гг. Для модели пришлось переделать кузов и лишить его дверей типа «крыло чайки», которыми была знаменита 300 SL.

Родстер оснащен той самой 3,0-литровой “шестеркой”, которая досталась ему от купе. Мощность мотора - 240 л.с. В паре с ним работает 4-ступенчатая механическая коробка передач.