О том, что в практически все модели Mercedes-AMG будут иметь гибридный вариант руководство отделения заявляло еще год назад. Пока в гамме есть гиперкар Project ONE и «мягкие» гибридные силовые установки.

Однако компания работает и над очень мощной гибридной силовой установкой, которая будет устанавливаться на не такие эксклюзивные модели как 1000-сильный Project ONE. Глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс подтвердил планы по созданию 805-сильной гибридной силовой установки.

Ее впервые показали на концепте GT Concept, который дебютировал в прошлом году, а в этом переродился в серийную четырехдверку GT, конкурента Porsche Panamera. Силовая установка концепта состояла из 4-литрового V8 с двойным турбонаддувом, электромотора в задней оси, а также блока литий-ионных батарей. По словам представителей Mercedes-AMG с ней концепт разгонялся до 100 км/ч менее чем за три секунды.

Несмотря на то, что Моерс не стал вдаваться в подробности проекта, по данным из источников в компании Mercedes-AMG намерен сохранить спецификации силовой установки на ее серийном варианте. Ей будут оснащаться только «самостоятельные» модели Mercedes-AMG, которых с каждым годом будет все больше.