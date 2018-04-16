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16 апр 2018

У Mercedes-AMG появится третья собственная модель

У Mercedes-AMG появится третья собственная модель
Автор фото: фирма-производитель

Отделение Mercedes-AMG все ближе к тому, чтобы стать полноценным автопроизводителем, а не суббрендом, под которым продают «заряженные» модели Mercedes-Benz. Сегодня в гамме у компании две собственные модели: купе GT4 и недавно показанный лифтбэк GT4. Вскоре к ним добавится третья модель.

Казалось бы, отделению нужен кроссовер: ведь этот сегменте, в отличие от легкового, только растет, причем на всех рынках, как крупных, так и развивающихся. Но глава Mercedes-AMG Тоббиас Моерс отверг саму идею создания кроссовера: у Mercedes-AMG есть версии всех кроссоверов Mercedes-Benz и самостоятельной модели там просто не найдется места.

Моерс отказался вдаваться в подробности, но по слухам речь идет о спорткаре базового уровня, который будет конкурентом Porsche 718 Boxster/Cayman. Внутренней конкуренции с Mercedes-Benz SLC и его AMG-версией не будет. Родстер позиционируется в качестве прогулочного, а спорткар станет бескомпромиссным, «заточенным» под трек.

Кроме того, Тоббиас Моерс заявил, что лифтбэк GT4 в 2020 году получит экстремальную версию. Ее мощность он не назвал. Вероятнее всего, этот вариант будет оснащен гибридной силовой установкой мощностью около 800 л.с. в Mercedes-AMG ранее говорили о том, что хотят использовать наработки от гиперкара Project ONE при создании менее мощных моделей.

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При написании новости использовалась информация:
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