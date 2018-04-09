Помимо кроссовера и городского хэтчбека у суббренда EQ компании Mercedes-Benz появится еще и представительский седан. Он будет полностью электрическим.

В Mercedes-Benz работают не только над созданием следующего поколения S-класса и его роскошной версии Mercedes-AMG, но и над электрическим представительским седаном, который выйдет на рынок под брендом EQ и, скорее всего, будет называться EQS.

Основными конкурентами EQS станут следующие поколения Jaguar XJ и Audi A8, которые будут иметь в гамме полностью электрические варианты. Об этом заявил глава направления разработки больших седанов немецкой компании Михаэль Кельц.

По его словам электрический седан EQ будет отличаться от S-класса, причем не только внешне, но и технически: для его создания применяется платформа MEA (Modular Electric Architecture). «Мы получим электромобиль уровня S-класс, в этом нет сомнений, но это будет не S-класс», — заявил Кельц в интервью британскому Autocar.

Он отказался вдаваться в технические подробности, заявив лишь, что электрический представительский седан суббренд EQ представит в 2022 году, максимум — в 2022 году.

