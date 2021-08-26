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26 авг 2021

В Mercedes анонсировали премьеру мощного спорткара

В Mercedes анонсировали премьеру мощного спорткара
Автор фото: фирма-производитель

В сентябре этого года нам надо быть готовыми к встрече с Mercedes AMG GT 4 Door Coupe, который станет самым мощным автомобилем семейства

В получении данного звания машине будет способствовать солидная силовая установка. Это будет гибрид, созданный на базе четырехлитрового мотора V8 с двойным турбонаддувом, который будет развивать более восьмисот лошадиных сил. Напомним, что сейчас самый мощный вариант AMG GT выдает лишь немногим больше 640 лошадиных сил.

Отметим, что в качестве трансмиссии будет использоваться традиционный 9-ступенчатый автомат. Более точные характеристики и параметры машины будут раскрыты ближе к дате презентации. Важный нюанс- новинка станет самым дорогим Мерседесом в истории. Наши коллеги из Autonews сообщают, что средняя стоимость спорткара будет превышать отметку в двести тысяч евро.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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