В Mercedes-Benz понимают, насколько кроссоверы популярны на рынке и стараются прикрыть все ниши, какие только возможно, попутно совмещая преимущества нескольких моделей в одной.

Так, сейчас в немецкой компании зреет проект нового внедорожника, который должен получить индекс GLG. Машину планируется построить на базе следующего поколения GLE (бывший М-класс), но дооснастить ее пневмодвеской от GLS и блокировкой всех дифференциалов от G-класса. Такая машина могла бы стать прямым конкурентом Range Rover Sport.

Правда, если британский внедорожник пятиместный, но Mercedes-Benz должен стать семиместным: у GLE планируется «нарастить» задний свес, который позволит разместить третий ряд сидений.

По данным немецких СМИ от GLE машина будет отличаться угловатым дизайном, который должен придать ей сходство с G-классом и сделать облик более серьезным.

Машину планируется оснащать 4-, 6- и 8-цилиндровыми двигателями, также она должна получить и гибридный вариант с электромотором мощностью 90 кВт. Не исключено и появление полностью электрической версии под суббрендом EQ. В любом случае, если маркетологи Mercedes-Benz дадут проекту «зеленый свет», то представлен Mercedes-Benz GLG будет только через два года.

