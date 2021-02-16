В Mercedes отказались от «чистых» ДВС

Правда, это касается только модели С-класса, да и мотор все же там будет присутствовать, только уже как часть гибридной системы

Да, новая «Цэшка» будет отныне гибридом. Подробности мы узнаем лишь 23 числа во время мировой премьеры, но по предварительным данным моторная гамма новинки будет состоять как из бензиновых, так и из дизельных движков с электрической надстройкой, причем последняя будет предлагаться в двух вариантах – стартер-генератор и полноценный электромотор.

Что касается заряженных версий AMG, то и их может постигнуть такая же «зеленая» участь. Впрочем, все карты будут раскрыты уже совсем скоро. Любопытно, но нам покажут сразу все форм-факторы автомобиля. То есть, и седан, и универсал. Последний еще будет существовать и в кросс-версии.