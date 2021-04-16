В Mercedes представили свой электрический флагман

Немецкий автопроизводитель из Штутгарта наконец представил модель EQS

Автомобиль получился действительно крупным- даже длиннее S-класса в версии Long. если говорить в цифрах, то в длину автомобиль достигает 5216 миллиметров. Любопытно, но при своих размерах автомобиль имеет необычные пропорции -сравнительно короткий капот и багажник вкупе с длинной кабиной. Подобное объясняется тем, что электрические двигатели компактнее ДВС, отсюда и короткие свесы.

Что касается техники, то EQS построили на абсолютно новой платформе, то есть новинка не имеет ничего общего с предшественниками, вроде EQC. Седан будет доступен с двумя вариантами силовых установок. Первый представляет собой единственный электромотор, расположенный на задней оси. Его мощность - 329 лошадиных сил.

Второй вариант- два двигателя совокупной мощностью в 516 лошадиных сил. Правда, батарея в обеих модификациях будет одинакова - 107,8 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода на одной зарядке до 750 километров.