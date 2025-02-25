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25 фев 2025

В Mercedes считают, что большие экраны в салоне не являются атрибутом роскоши

В Mercedes считают, что большие экраны в салоне не являются атрибутом роскоши
Автор фото: фирма-производитель

Главный дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер признал, что крупные дисплеи, ставшие стандартом в современных автомобилях, не делают машину по-настоящему роскошной. Он отметил, что "экраны — это не роскошь", поскольку сейчас "большой экран есть в каждой машине"

Тем не менее, Mercedes продолжает развивать концепцию Hyperscreen, которая включает 56-дюймовый дисплей на передней панели. Однако компания осознает, что премиальность автомобиля определяется не только технологическими новшествами, но и качеством материалов, проработкой деталей и уровнем комфорта.

Вагенер также признал, что программное обеспечение автомобилей Mercedes нуждается в улучшении. По его словам, если в машине есть большой экран, на нем должен быть качественный контент. В связи с этим компания работает над совершенствованием мультимедийных возможностей. Кроме этого, он отметил, что у больших экранов есть и другие недостатки: они быстро покрываются отпечатками пальцев, массивные рамки выглядят неэстетично, а отказ от физических кнопок ухудшает пользовательский опыт.

Несмотря на критику, Hyperscreen останется в будущем модельном ряду. Напомним, что сейчас его можно встретить в электрическом седане EQS, а в 2026 году такой экран получит обновленный Mercedes S-Class.
 

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