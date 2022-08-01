В России отозвали почти сорок тысяч "Мерседесов"

Компания Mercedes-Benz отзовёт 38 252 кроссоверов GL и ML, а также минивэнов R-класса, реализованных в России в 2004–2014 годах.

Дефект оказался серьезным. Как сообщает Росстандарт - нарушенная работа вакуумного усилителя тормозов. Оказывается, данный агрегат подвержен прогрессирующей коррозии в местах соединения корпуса, вследствие чего может быть нарушена его герметичность. В сервисных центрах, в рамках гарантийных работ, будет проведена замена испорченного узла.

Подпадает ли автомобиль под действие сервисной акции, можно узнать в любом дилерском центре Mercedes-Benz. Проверить машину можно также по VIN-номеру на официальном портале Росстандарта.