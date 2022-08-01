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1 авг 2022

В России отозвали почти сорок тысяч "Мерседесов"

В России отозвали почти сорок тысяч "Мерседесов"
Автор фото: фирма-производитель
Компания Mercedes-Benz отзовёт 38 252 кроссоверов GL и ML, а также минивэнов R-класса, реализованных в России в 2004–2014 годах.  
Дефект оказался серьезным. Как сообщает Росстандарт - нарушенная работа вакуумного усилителя тормозов. Оказывается, данный агрегат подвержен прогрессирующей коррозии в местах соединения корпуса, вследствие чего может быть нарушена его герметичность. В сервисных центрах, в рамках гарантийных работ, будет проведена замена испорченного узла.
 
Подпадает ли автомобиль под действие сервисной акции, можно узнать в любом дилерском центре Mercedes-Benz. Проверить машину можно также по VIN-номеру на официальном портале Росстандарта.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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