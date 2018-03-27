Когда накануне мы шутили о том, что Mercedes-Benz грозится превратиться в главного ньюсмейкера по части отзывов автомобилей в России, мы и не думали, что будем настолько близки к истине. Да, Mercedes-Benz вновь объявил о сервисной кампании в России.

На этот раз немцы направили в Росстандарт уведомление о добровольном отзыве 4419 автомобилей С-класса и кроссоверов GLC, которые были проданы у нас с 2013 по 2017 годы.

Причиной отзыва является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. На транспортных средствах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки.

Данная сервисная кампания проводится в рамках глобальной отзывной кампании. Она затронула Mercedes-Benz A- B-, C-, E-класса, седаны CLA, а также кроссоверы GLK и GLC, выпущенные с 2011 по 2017 годы.

Из-за дефекта в электрических компонентах рулевой колонки может возникнуть разряд ток, который приведет к непроизвольному срабатыванию подушки безопасности водителя. Большинство из отзываемых автомобилей были проданы в Северной Америке.

