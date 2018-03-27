Автомобильный портал Motorpage
27 мар 2018

В России отзывают автомобили Mercedes-Benz. Опять

В России отзывают автомобили Mercedes-Benz. Опять
Автор фото: фирма-производитель

Когда накануне мы шутили о том, что Mercedes-Benz грозится превратиться в главного ньюсмейкера по части отзывов автомобилей в России, мы и не думали, что будем настолько близки к истине. Да, Mercedes-Benz вновь объявил о сервисной кампании в России.

На этот раз немцы направили в Росстандарт уведомление о добровольном отзыве 4419 автомобилей С-класса и кроссоверов GLC, которые были проданы у нас с 2013 по 2017 годы.

Причиной отзыва является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. На транспортных средствах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки.

Данная сервисная кампания проводится в рамках глобальной отзывной кампании. Она затронула Mercedes-Benz A- B-, C-, E-класса, седаны CLA, а также кроссоверы GLK и GLC, выпущенные с 2011 по 2017 годы.

Из-за дефекта в электрических компонентах рулевой колонки может возникнуть разряд ток, который приведет к непроизвольному срабатыванию подушки безопасности водителя. Большинство из отзываемых автомобилей были проданы в Северной Америке.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB не будет похож на «Гелик»

26 марта 2018

Mercedes-Benz снова отзывает автомобили в России

26 марта 2018
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz отзовет в России автомобили в рамках глобальной кампании

23 марта 2018
Mercedes-Benz C43 AMG

Обновленный Mercedes-Benz C43 AMG стал мощнее, но не быстрее

22 марта 2018
Mercedes-AMG GT4

Mercedes-AMG готовит экстремальный вариант купе GT

20 марта 2018
Mercedes-AMG GT 4

Mercedes-AMG представила конкурента Porsche Panamera

07 марта 2018

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Datsun on-Do - datsun on-do выбираешь умом, а прикипаешь сердцем Тест драйв
27 марта 2018

Datsun on-Do
"Datsun on-DO выбираешь умом, а прикипаешь сердцем"
Nissan Terrano - как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном nissan terrano
Тест драйв
26 марта 2018

Nissan Terrano
"Как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном Nissan Terrano"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 чего душа желает
Тест драйв
23 марта 2018

KIA Rio
"Чего душа желает"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 2 0