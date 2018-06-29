Отзывы автомобилей Mercedes-Benz на российском рынке в этом году превратились в будничный процесс.

На этот раз под сервисную кампанию подпали седаны Mercedes-Benz C- и Е-классов, которые были проданы в нашей стране в прошлом и этом годах. Всего отзыв затрагивает 362 автомобиля.

В ходе проверки выяснилось, что оба передних сиденья на отзываемых автомобилях могут быть не зафиксированы с правой стороны. На сервисных станциях проведут проверку и, при необходимости, заменят рамы спинки передних сидений. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.

До этого Mercedes-Benz провел в России серию отзывов автомобилей различных моделей из-за угрозы несанкционированного срабатывания подушек безопасности. Кроме того, отзывались фургоны Mercedes-Benz Sprinter Classic для замены приборной панели и даже спорткары Mercedes-AMG GT, у которых могут заклинить ремни безопасности.