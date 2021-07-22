Все Mercedes-Benz станут "зелеными" к 2025 году

Немецкий концерн объявил о своем отказе от двигателей внутреннего сгорания. Среди немецких компаний Mercedes стал последним, кто объявил о своих намерениях.

Переход на "зеленую" сторону будет очень плавным - уже со следующего года каждое модельное семейство Mercedes-Benz получит электрифицированную или гибридную модификацию. А с 2025 года компания планирует выводить на рынок только электрические новинки.

Отметим, что концерн направит около сорока миллиардов евро на создание собственной инфраструктуры зарядных станций и строительства десятка фабрик по производству электрических батарей. Также концерн создаст три платформы для будущих электрокаров . Первая будет предназначаться для гражданских автомобилей, вторая - для спорткаров AMG, третья - для коммерческого транспорта.