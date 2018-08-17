«Исчезающе малая величина» – как нельзя лучше подходит эта формулировка для описания потенциальной аудитории купе S-класса с трехлучевой звездой на капоте. И это без обид. Машина богатых одиночек не может быть массовой

«Это вершина автомобильной эволюции, пожалуй, лучшее, что есть в сегменте «автомобиль для водителя», -- напутствовал меня, передавая ключ от S 560 Coupe, главный редактор Motorpage.ru. А Ивану Владимирову есть с чем сравнивать.

Но так вышло, что у меня времени, достаточного для полноценного теста, не было. Не беда. Премьера этого автомобиля состоялась четыре года назад, и уже почти год прошел с последнего обновления, когда автомобиль получил под капот новую «восьмерку» битурбо (как раз как на тестовой машине), цифровую «приборку» почти во всю ширину передней панели (Widescreen Cockpit), более богатый возможностями климат-контроль и дополнительных электронных помощников. Но про 47 кристаллов Swarovski в каждом из его передних OLED-фонарей, про уникальную подруливающую подвеску, которая наклоняет машину в повороте не наружу, а внутрь, про режим массажа «горячие камни» и прочие фишки коллеги уже написали. Так что не ждите полноценного разбора, будет картина широкими мазками, набор впечатлений.

S-class хочется, а быть шофером – нет

И впечатление первое, еще до подхода к машине, – это ее цена. Вернее, соотношение цена/функциональность. Понятно, что если какой-то человек берет у компании Daimler за почти 12 млн рублей (а в AMG-версии – почти 16 млн) не «нормальный» S-седан, а двухдверное S-купе, -- то его вряд ли вместимость машины беспокоит, вряд ли это решение прагматика. Да и стоимость владения, как услужливо подсказывает калькулятор на корпоративном сайте, примерно 1 млн 720 тыс рублей в год, -- на мысли о рациональном выборе не наводит никак. Но о чем-то же он думает, этот человек, поступая именно так? Какое-то же он сообщение транслирует -- самому себе или окружающему миру? Что-то же он этим хочет сказать.

Прежде всего, он точно хочет, чтобы его ни с кем не спутали. Потому что когда владелец седана S-класса хочет порулить сам и пересаживается с заднего дивана на переднее кресло, окружающие могут решить, что начальник разрешил персональному водителю съездить пообедать. И вот чтобы такого и близко не было – человек покупает купе. За рулем ТАКОГО Mercedes – только сам владелец, без вариантов...

Думаете, удачная маркетинговая легенда, сочиненная для S-class coupe в недрах департамента по коммуникациям компании Daimler? Я бы согласился. Если бы еще лет 20 назад не слышал своими ушами истории о том, как некоторые российские предприниматели именно в кузове купе покупали S-класс, -- тогда он еще был «кабаном» и «стосороковым», -- чтобы за рулем собственного Mercedes не слышать ни от кого обращения «шеф» или «командир». И я знал одного такого человека лично. Так что все правда, все подтверждается: купе S-класса – редкая птица в стае московских S-седанов Mercedes сразу бросается в глаза.

Может, совпадение, но этот S 560 Coupe был первым из всех тестовых автомобилей, на котором меня в самом центре Москвы остановил сотрудник ГАИ. Мужчина в бронежилете и с укороченным АК на плече проверил документы, спросил, не перевожу ли оружие и запрещенные вещества. Был преувеличенно корректен, всё общение -- точно по регламенту. «Можно вас попросить открыть багажник?» Нажимаю кнопку, крышка сзади поднимается. «Смотрите», -- говорю. «Нет-нет, только в вашем присутствии, подойдите поближе, пожалуйста». Когда выяснилось, что машина не моя, а тестовая, человек оттаял. Мы поболтали, обычные водительские тары-бары -- сколько стоит («Ух! Сколько же тогда страховка?), какой двигатель, какой расход, то-се. «Хотите за рулем посидеть?» -- предложил я. «Нет-нет! – отшатнулся он. -- Счастливого вам пути!» «Не пугайтесь, -- говорю. – Я ее сам боюсь».

Проблемы с высотой положения

Дело не в ощущении, что, оставляя этот автомобиль на ночь у бордюра, ты бросаешь в московском переулке четверть миллиона долларов. Хотя и в этом, конечно, тоже: за воротами на площадке у загородного дома S 560 Coupe паркуешь все-таки с большим облегчением. Просто, получая в руки этот четырехлитровый V8 сгусток возможностей, понимаешь, что это не просто роскошный автомобиль со спортивной динамикой, а набор социальных обязательств и образ жизни. В пробке перед светофором нищий, который в обычное время рад любой мелочи, требовательно стучит в окно: «Ну дай! Хотя бы сто рублей!»

Иметь дело с этим автомобилем – это как если бы к тебе в гости вдруг зашел, -- ну не знаю... Михаил Прохоров! Вроде и человек интересный, а разговор как-то не клеится: общих тем маловато. Но между прочим, именно Прохорову с его баскетбольным ростом в S 560 Coupe, боюсь, пришлось бы нелегко. Нет, он без всяких затруднений распахнул бы дверь с безрамочным стеклом и уселся бы в услужливо отъехавшее назад для посадки водительское кресло – с безупречной набивкой и профилем настолько анатомическим, что в нем уже есть что-то почти человеческое. Подождал бы, пока вернется в рабочее положение так же отъехавший вперед для удобства посадки руль с по-спортивному срезанным нижним краем. Пристегнулся бы ремнем, который так же услужливо подает над левым плечом держатель на сервоприводе, нажал бы кнопку «старт», перевел бы подрулевой селектор АКПП в режим D и поехал бы по своим прохоровским делам -- наслаждаясь акустикой Burmester и запахом дорогого ароматизатора с регулировкой интенсивности по трем уровням. Но рано или поздно, думаю, начал бы ерзать.

Этот автомобиль вроде бы спроектирован для водителя. И все в нем должно быть выстроено вокруг человека, сидящего в левом переднем кресле (в отличие от седана S-class, который сделан для пассажира на заднем правом). Так и есть, дизайн и эргономика всех элементов управления, обращенных к водителю, убеждают: все для вас. Но тем более удивительно, что удобно устроиться за рулем оказалось не так просто. Садишься. Нижний край окна, куда так привычно класть локоть, оказывается слишком высоко, единственный вариант – подлокотник. Можно поднять подушку сиденья и сесть повыше, тогда цель -- вальяжная посадка а ля «еду по Променад Англез в Ницце, локоть в окно» -- могла быть достигнута. Но у нас же не кабриолет S-класса, а купе. Окно низкое, крыша, соответственно, тоже, поднимешь сиденье -- упрешься головой в потолок... Нет, в итоге как-то устраиваешься. Но когда автомобиль, построенный под девизом «все для водителя», требует к нему привыкания, это, согласитесь, странно.

Хотя еще более странным кажется другое. Все тест-драйвы этого автомобиля уверяют, что в нем чуть ли не самое удобное в автомобильном мире кресло водителя. У меня же минут через сорок езды по городу на S560 Coupe почему-то начинали затекать плечи и руки. Проанализировав свою посадку, я понял: как бы ни старался я найти удобную позу, как бы ни двигал туда-сюда руль, подушку и спинку сиденья, подголовник, -- кисти рук на руле неизбежно оказывались выше уровня плеч, от чего руки находились в постоянном напряжении. А верхняя часть спины и плеч, даже при максимально выдвинутом подголовнике, не находили опоры: спинка коротка. И все вместе рождает, в общем, неожиданный для такого класса автомобилей эффект: быстро устаешь за рулем.

Причем, я водитель совершенно стандартный: рост 180, вес 86, размер одежды 50. Для чистоты эксперимента сажал в передние кресла еще двух водителей, разной комплекции – тоже жаловались. Может, мы какую-то «волшебную кнопку» не нашли? Хотя управление настройками сидений тут простое и совершенно классическое: рычажки в форме сегментов сиденья, двигаешь соответствующий рычажок в нужную сторону – получаешь искомое, разве что поясничный подпор и боковая поддержка регулируются через тачпад на центральной консоли.

Боюсь, что тут в полный рост встает история, о которой мне не устает твердить мой друг, «мерседесник» с почти тридцатилетним стажем, владелец коллекции десятка с лишним классик-каров, олдтаймеров и янгтаймеров с трехлучевой звездой на капоте. Смотри, говорит он мне каждый раз, демонстрируя свои сокровища: вот E-class. 123, 124, 210 кузова – прекрасная эргономика, удобные кресла, пространство для ног. Езжу – радуюсь. А в 211 кузове – «что-то случилось». И в нем мне долго ехать уже неудобно: спина устает, ноги затекают... Словно поменяли какое-то лекало. Словно производитель начал работать на какого-то другого потребителя. Что это было? Я понимаю, говорит мой друг, ключевой рынок теперь Китай. На заводе в Германии даже специально интересовался, много ли идет в Китай, например, S-класса? Ответили – да почти весь. Китайцы да, маленькие. Но есть ведь Америка, а там все крупные... В общем, нет ответа, интрига сохраняется.

Из потенциальной энергии в кинетическую и обратно

Своими глазами наблюдал, как S 560 Coupe мгновенно будит в душе оказавшегося у него за рулем тихого семейного горожанина настоящую бурю. И тот, подъезжая к светофору на желтый, вдруг топит тапку и проскакивает перекресток уже почти на красный. Потому что понимает: если что, выручит не только разгон 4,6 до сотни, но и бескомпромиссные тормоза. Которые настроены в лучших «мерседесовских» традициях, работают мягко, но стопроцентно надежно, позволяя точно дозировать замедление и выполнить классическое упражнение из автошколы «затормози без рывка». Напомню -- это когда тормозишь так, чтобы в момент остановки автомобиля тормозная педаль была отпущена. С поправкой на работу автоматической коробки это упражнение на S 560 Coupe выполнить можно (а вот, например, на его однокласснике, конкуренте по немецкой тройке – не получалось никак, все равно толчок в конце). При этом тормоза S 560 Coupe умеют жить своей жизнью, буквально: медленно пробирался по двору, и две девушки, идущие параллельно вдоль бордюра, вдруг, не глядя, метнулись поперек перед капотом. Машина встала как вкопанная без всякого моего участия. И спасибо ей за это: шансы даже случайно повредить пешеходу тают на глазах.

Кстати, на этом примере в частности, и на примере этого автомобиля в целом в очередной раз убеждаешься что в «большой тройке» у Mercedes -- своя концепция «демонстрации силы», свой подход к реализации возможностей. В машинах конкурентов эти возможности, как правило, в полной боевой готовности, прямо перед тобой. А здесь нет такой идеи. Ты не спешишь никуда, у тебя уже «Мерседес». Он едет себе и едет. И демонстрировать весь свой скрытый потенциал не собирается. Но если жизнь потребует – этот потенциал будет реализован мгновенно.

Больше того, складывается ощущение, что конструкторы тут намеренно не провоцируют стремление водителя «отжигать», а гасят скрытый в автомобиле «огонь». Например, скорость в этом купе, если говорить именно о городских условиях, а не трассовых, чувствуется как бы преувеличенно. Словно люди, которые проектировали автомобиль, специально программировали получение водителем полноценного вау-эффекта от того, как машина едет и ускоряется, – уже в начальном диапазоне, на безопасной скорости в 60 километров в час.

...Возвращая S560 Coupe в пресс-парк, специально поднялся на второй этаж в шоурум и сел за руль выставленного там седана S-class’а.... Безукоризненная посадка! «Как у себя дома», никаких вопросов. Буду знать свое место. В Mercedes S-class оно -- водительское. Главное, чтоб отпускали на обед.

Технические характеристики Mercedes-Benz S 560 Coupe 4matic ГАБАРИТЫ, ММ 5027x1899x1411 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2945 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 140 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 400 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2135 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензин, V8 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 3982 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 469/345 при 5250-5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 700 при 2000-4000 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 9-ст., автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 250 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 4,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8.0