Минивэн представительского класса? Премиальный микроавтобус? Все эти термины звучат довольно непривычно и даже странно. Но только до тех пор, пока не поездишь на новом Mercedes-Benz V-класса

Не знаю почему высокопоставленные чиновники, бизнесмены и политики предпочитают ездить на седанах представительского класса. Это солидно? Возможно. Комфортабельно? Вряд ли. Скорее всего, просто так принято. Как дресс код типа Black Tie или BTR (Business Traditional). Подозреваю, что голливудские звезды специально тренируются, чтобы легко и грациозно усаживаться в лимузин под прицелом фото и видеокамер. У всех остальных «випов» это получается не так элегантно. Особенно, у тех, кто в возрасте.

Зачем так страдать? Куда удобнее входить в широкую сдвижную дверь высокого минивэна или микроавтобуса. Даже нагибаться не надо! Я уже не говорю про внутренне пространство. Чем, обычно, могут похвастать представительские седаны? Ну, допустим, тем, что сидя на заднем сиденье можно положить ногу на ногу. У кого-то еще меняется наклон спинки заднего кресла. Немного, самую малость. Где-то высота потолка позволяет не снимать шляпу — но это уже совсем редко. Согласитесь, что по минивэновским меркам это все просто смешно. Там другие правила игры и другие представления о комфорте. В ином «микрике» можно оборудовать хоть рабочий кабинет с гардеробной, хоть переговорную с баром. Тем не менее, по популярности такие автомобили безнадежно уступают luxury-седанам.

Чего же не хватает покупателям? Представительской внешности? Престижной эмблемы на решетке радиатора? Мощного двигателя под капотом? Не думаю, у многих современных минивэнов всего этого в избытке. Как, например, у нашего сегодняшнего героя — Mercedes-Benz V-класса. Чаще всего его покупают в качестве богатого корпоративного шаттла. Мы же решили выяснить, насколько он будет хорош в других амплуа. К тому же, сами мерседесовцы не перестают повторять, что новый V-класс — это полноценный легковой автомобиль. Как по уровню комфорта, так и по своим ходовым качествам. Вот это-то мы и проверим.

Раньше их было двое: Mercedes-Benz Vito и Mercedes-Benz Viano. Первый, чуть проще и утилитарнее, предназначался для грузопассажирских перевозок и прочих коммерческих целей. Второй считался люксовой и чисто пассажирской моделью. Оба минивэна базировались на одной и той же заднеприводной платформе и выпускались на заводе Mercedes-Benz в испанском городе Витория-Гастейс. Отсюда, кстати, и пошло название Vito. Но в конце 14-го года модель существенно обновилась — старой, по большому счету осталась только сама «тележка», а кузов был спроектирован заново. Заодно, на волне мерседесовской компании по «упорядочиванию» классов, пересмотрели и названия. Коммерческая версия сохранила свое старое имя, а люксовая модификация минивэна стала называться V-классом. Отныне модели стали различаться не только исполнением кузова и уровнем оснащения. Передние части салона у них совершенно разные.

Для эксперимента мы взяли на тест Mercedes-Benz V-класса в исполнении Exclusive со стандартным шестиместным салоном и бензиновым мотором, который, кстати, пару раз едва не стал источником больших проблем. Нет, дело вовсе не в инновационном мерседесовском агрегате: он-то, как раз выше всяческих похвал, но об этом дальше. Беда, как всегда, с человеческим фактором. Практически все заправщики на АЗС, без лишних вопросов и малейшей тени сомнения, пытались залить в машину солярку. И только убедившись в том, что «пистолет» в бак не лезет, удивленно спрашивали: «У тебя что, бензин?» Даже не буду думать о том, что на какой-нибудь колонке чисто случайно мог оказаться нестандартный «пистолет», который бы влез... Итак, раз уж мы заговорили про двигатель, сперва рассмотрим наш V-класс с точки зрения водителя.

С точки зрения водителя

Кто в детстве не хотел быть водителем автобуса? Все хотели, но у большинства это прошло. У меня — нет. Поэтому специфичная «автобусная» посадка за рулем V-класса мне нравится. А что, удобно! Сидишь высоко, ноги не слишком сильно вытянуты вперед, спина прямая. Все, как я люблю. Очень хороша обзорность. Можно смотреть вперед поверх крыш большинства легковушек, а огромное лобовое стекло и низкая линия остекления дарят водителю чувство полета над дорогой. За счет того, что сидишь куда ближе к передним колесам, чем, например, в большом седане, и здесь практически нет капота, минивэн кажется очень юрким и маневренным. Но на деле, это не совсем так. Геометрия — наука точная и всяких там «кажется» не любит. На первых порах, пока не привыкнешь к габаритам, главное не увлекаться рискованным маневрированием и постоянно помнить о том, что машина большая (ощутимо больше пяти метров от бампера до бампера) и колесная база у нее составляет 3,2 м. Даже больше, чем у удлиненного S-класса! Поэтому при поворотах желательно контролировать траекторию, по которой идут задние колеса. Благо, боковые зеркала большие и в них прекрасно все видно. Центральное зеркало здесь, кстати, чисто «для мебели» - толку от него не много. Разве что, поглядывать, за происходящим в салоне. Больше в него, все равно, ничего не видно.

Есть камера заднего вида, но парковаться, честно говоря, куда удобнее «по зеркалам». Впрочем, это тоже дело привычки. А привыкать здесь придется ко многому! Хотя бы к тому, что по старой мерседесовской традиции селектор АКПП тут на правом подрулевом переключателе. Все остальное, соответственно, на левом. Тут и «поворотники», и «дворники», и управление стеклоомывателем, и включение задней щетки. Много и неудобно. Дело осложняется еще и тем, что под основным левым переключателем есть второй — дополнительный, на который завязаны все функции круиз-контроля. Расположены оба рычага близко и на ощупь их иногда путаешь. Хорошо хоть управление светом здесь вынесено на отдельную панельку на приборной панели. Но, с точки зрения эргономики, все равно — кошмар. Неужели, спросите, мерседесовские инженеры этого не знают? Конечно же знают. «Наши клиенты так привыкли!» - отвечают они на все вопросы. Что ж, забота о клиентах и толика здорового консерватизма, это не так уж и плохо.

Но вернемся к мотору. «Какой он тут, по ощущениям?» - спрашивал я у всех попутчиков. Как ни странно, все были уверены, что под капотом нашего V-класса стоит V-образная «шестерка». Ничего подобного!

Двигатели V6 остались в прошлом. На мерседесовские минивэны теперь ставят только четырехцилиндровые моторы. Зато с турбонаддувом. При рабочем объеме всего 1991 «кубиков» такой двигатель выдает 211 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Этого за глаза хватает даже для такого большого и тяжелого автомобиля. Разгон до сотни может порадовать даже довольно взыскательного водителя: всего 9,4 с. - это, к слову сказать, не хуже, чем было у модели прошлого поколения с V6 под капотом. И наверняка экономичнее!

Я уже не помню, сколько по факту расходовал старый двигатель, но новый гарантированно укладывается в 15 л. на 100 км., даже при активном движении в городском трафике. На трассе же вполне можно попытаться увидеть цифру 8 на экране маршрутного компьютера. Мне для этого немного не хватило терпения — сколько можно плестись за этими медлительными фурами!

Активные обгоны не вызывают никаких затруднений. Турбонаддув подхватывает чуть ли не с холостых оборотов, а семиступенчатый автомат достаточно расторопен. По большому счету, даже нет никакой необходимости переключать его в режим Sport. Я не заметил, что в этом случае он начинает перебирать передачи активнее. Но выбранную ступень удерживает явно дольше и позволяет двигателю раскрутиться до больших оборотов. Не самое необходимое качество для данного типа автомобиля! Вот, только выходить на «встречку» через накатанный снежный бруствер надо осторожнее — наш автомобиль все же заднеприводный. Хотя, полноприводная трансмиссия тут тоже возможна, но она идет только с самым мощным дизельным двигателем. Не уверен, что она жизненно необходима. Реальную пользу полный привод такого типа может принести только на заснеженной парковке. Поведение автомобиля на дороге он вряд ли принципиально изменит. Новый V-класс и так не демонстрирует характерной заднеприводной управляемости. Отправить в занос автомобиль с такой длинной колесной базой, еще надо постараться. А если вам все же удастся его спровоцировать, то электроника стабилизирует машину раньше, чем вы почувствуете сколь-либо значимое смещение задней оси. Но ESP не всесильна и при обгонах на заснеженной трассе лучше перестраховаться.

Так понравится ли новый V-класс водителю? Скорее да, чем нет. Конечно, он не может похвастаться отточенной управляемостью легковых моделей Mercedes, у него нет в характере такого аристократизма, как, например, у седана Е-класса. Кому-то он покажется недостаточно быстрым, кому-то — маневренным. Но я лично знаю, по крайней мере, двоих весьма состоятельных людей, которые предпочитают ежедневно ездить за рулем такого автомобиля. Им нравится. И мне, кстати, тоже!

С точки зрения пассажиров

А теперь давайте посмотрим на тот же самый автомобиль с точки зрения пассажира. Здесь, скажу сразу, возможны варианты. Пассажиры-то бывают разные! И именно для них V-класс выпускается с разным типом салона. У нас, как я уже написал, самая универсальная шестиместный модификация: три ряда по два кресла. Характерно то, что все шесть сидений практически одинаковые. Главное отличие в том, что на втором и третьем ряду чуть скромнее набор регулировок и нет электроприводов. Зато везде есть откидные подлокотники, позволяющие чувствовать себя уютнее в дальней дороге.

Второй ряд кресел, который в других версиях может быть заменен трехместным диваном, двигается в продольном направлении. При желании его можно даже развернуть против хода движения. Тогда пассажиры в задней части салона будут сидеть друг напротив друга. Правда, столик между ними в нашей комплектации не предусмотрен. Нет здесь и мониторов-телевизоров-dvd-плееров. Это автоматически делает такой минивэн непривлекательной для семей с маленькими детьми — мультики в дорогу не поставишь. Но в списке дополнительного оборудования вся эта радость безусловно есть. Да и с действительно дальней дорогой я бы тоже не торопился. Для настоящего дальнобоя я бы предпочел более мягкие и объемные кресла. Это логично.

На сверхдальний радиус действия наш V-класс Exclusive не замахивается. Тем, кому надо «от моря и до моря» адресована специальная версия Marco Polo. Там уже будет и раздвижной столик, и кресла, трансформирующиеся в спальные места, и даже небольшая кухонька с газовой плитой и запасом воды. Здесь же придется довольствоваться только небольшим холодильничком в центральном подлокотнике и универсальными подстаканниками, которые могут подогревать или охлаждать напитки.

Если третий ряд кресел сдвинуть максимально назад, освободив максимум пространства для пассажиров, то места для поклажи останется совсем мало. Хотя, парочка больших (действительно больших!) чемоданов между спинкой сидений и задней дверью, все равно, поместятся. Но тогда придется убрать хитрую полку, делящую багажник на нижний и верхний ярусы. А «хитрая» она потому, что внутри нее прячутся два раскладных пластиковых ящика, которые можно достать из машины, набить дома всякой рассыпной мелочевкой, а потом аккуратно загрузить обратно в багажник. Тоже удобно! А еще удобно то, что стекло задней двери открывается отдельно, и мелкие вещи на верхний ярус багажника можно ставить через него. Кстати, сама дверь здесь оснащена электроприводом, что здорово помогает, когда багажник надо закрыть, а руки заняты.

А еще электропривод есть на обоих боковых дверях. Нажал на кнопку — дверь сдвинулась, освободив проход в салон. Нажал еще раз — закрылась. Причем, сделать это можно как из задней части салона, так и с места водителя. Пассажиры будут довольны. Наверняка им понравится и отдельная климатическая установка, с управлением на потолке, и прозрачная панорамная крыша. Хотя, с моей точки зрения, это уже баловство. Но приятное. Это во всяких там седанах люди порой жалуются, что люк в крыше съедает и без того дефицитное пространство над головой. Здесь таких проблем нет — даже с панорамной крышей в машину можно садиться хоть в шляпе, хоть в цилиндре.

«Что вы скажете про плавность хода?» - спрашивал я у всех пассажиров, которым довелось проехаться сзади. Как ни странно, все были в восторге. Подвеска «повышенной комфортности» и длинная колесная база творят чудеса... Для тех, кто находится ближе к центру машины! Водителю, который сидит почти на передней оси и пассажирам «галерки» приходится хуже. Они имеют полное право пожаловаться на то, что автомобиль жестковат. Наверное, с полной нагрузкой будет мягче, но я этого не проверял. Зато я знаю, что за доплату этот недостаток (с моей точки зрения) можно как исправить, так и... усугубить!

Как, спросите, так? Элементарно! Можно заказать продвинутую подвеску Agility Control с избирательной системой демпфирования. Она автоматически адаптирует работу амортизаторов в зависимости от дорожных условий, как бы «прощупывая» покрытие и снижая усилия сжатия и отбоя на мелких неровностях. А «спортивная» подвеска (тоже опция), на мой взгляд V-классу не нужна — не тот автомобиль, чтобы гнаться за эталонной управляемостью в ущерб комфорту. К тому же, она понижает и без того не самый примечательный клиренс еще на 15 мм. Утверждают, что она позволяет минимизировать крены в поворотах и уменьшить раскачку, но лично я и так, ни на то, ни на другое не жаловался бы.

С точки зрения покупателя

Так что же с нашим экспериментом? Давайте подводить итоги по порядку. Может ли Mercedes-Benz V-класса заменить представительский лимузин? Конечно может, несомненно! Правда, для этого надо покупать VIP-версию с четырехместным салоном, где сзади установлены всего два супер-кресла. Мне кажется, что такой вариант по всем статьям, ну, разве что кроме цены, окажется предпочтительней седана S-класса. Особенно, если вам тяжело садиться или выходить из машины. Вот, только поймут ли окружающие? Не каждый может себе позволить наплевательски относиться к общепринятому дресс коду.

Mercedes-Benz V-класса выпускается с тремя вариантами колесной базы: короткой, длинной и сверхдлинной. В нашем распоряжении оказалась средняя, наиболее распространенная версия, расстояние между осями которой составляет 3,2 м. Если верить спецификации российского офиса Mercedes-Benz, то более короткие версии почему-то идут только с дизельными двигателями.

А как насчет семейного минивэна? Дороговат — три миллиона, как минимум! Наша версия стоит больше пяти. Но если детей в семье много и для них ничего не жалко, то почему бы и нет. Только не забудьте заказать dvd-проигрыватель и мониторы для задней части салона! Собирайтесь путешествовать — выбирайте специализированную версию Marco Polo. Живете зимой на даче — не экономьте на полном приводе. Хотите сами получать удовольствие за рулем — доплатите за заниженную спортивную подвеску. Но лучше не надо, пожалейте своих близких...

С корпоративным транспортом и так все ясно. Подходит на все 150%. Прямо в той комплектации, которая была у нас на тесте. Exclusive называется, напомню. Похоже, что в Mercedes-Benz предусмотрели все варианты использования V-класса и для каждого придумали соответствующий пакет опций. Но будет ли все это богатство востребовано покупателями? Не знаю. Незавидная судьба модели R-класса (помните еще такую?) заставляет меня в этом усомниться. Тому универсальному минивэну не помогла ни ходовая часть от внедорожника ML, ни широкая линейка двигателей, вплоть до 500-сильного AMG. «Не формат!» - единодушно решили покупатели, а их слово при определении судьбы автомобиля последнее. Как бы и сейчас не произошло что-то подобное. Хотя, лично мне V-класс нравится. Ездить на нем приятно. Каждый, кто хоть однажды проехался, наверняка это подтвердит. А может быть и расскажет кому-то еще. Граждане, про проезд передавайте!

Технические характеристики MERCEDES-BENZ V-класса 250 EXCLUSIVE ГАБАРИТЫ, ММ 5140 x 1928 x 1880 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3200 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М 11,8 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 610/1030/1410 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2100 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4 c турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1991 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С. 211 МАКС. МОМЕНТ, НМ 350 ПРИВОД Задний ТРАНСМИССИЯ 7-ст. 7G-TRONIC PLUS МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 9,4 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ Нет данных ОБЪЕМ БАКА, Л 70