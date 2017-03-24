Выходит, что официальный сервис, это обслуживание, плюс еще кое-что?

Именно! И это «кое-что» - забота о клиенте. Человек, который обслуживает свой автомобиль в дилерском центре, чувствует, что он находится в семье бренда. И это не громкие слова! Он действительно уверен в своем автомобиле, в его надежности, в качестве и своевременности всех проведенных работ. Это дает ему дополнительный комфорт и чувство уверенности, что даже, случись что, он не останется один на один со своей проблемой. Его не бросят и ему помогут. Причем, не только в том самом сервисе, где он привык обслуживаться, а в любом техцентре на территории страны и даже мира.

После обслуживания у неофицалов, никакой уверенности, увы, нет и быть не может. Ведь ни для кого не секрет, что для экономии они часто используют не оригинальные запасные части, а их некие более дешевые аналоги. Что это за детали? Кто их изготовил? Насколько они аналогичны фирменным? Насколько безопасны? Этого не знает никто.

Взять, хотя бы, неоригинальные кузовные панели – они нередко встречаются на рынке. Как поведет себя неизвестно кем сделанный капот при аварии? Что у него с зонами запрограммированной деформации? Он сложится, как положено, или отрубит голову водителю? Сможет ли поглотить всю энергию, которую должен? Кстати, все то же самое касается и нестандартной защиты моторного отсека. Получается абсурдная ситуация: с одной стороны, мы боремся за то, чтобы автомобиль был безопасен. Запрещаем установку всяких кенгурятников, неомологированых защит и прочего тюнинга. С другой стороны, к «аналогам» оригинальных деталей мы относимся куда более терпимо, хотя это не менее, а то и более опасно!