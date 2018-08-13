Приходилось ли вам как-то специально адаптировать свои двигатели для российского рынка?

Да, насколько я знаю, если не все, то многие наши двигатели проходят некоторую адаптацию. Но она вовсе не связана напрямую с качеством отечественного топлива. В большинстве случаев вмешательство в настройки автомобиля требуется для того, чтобы помочь его владельцу сэкономить в процессе эксплуатации! Адаптируя двигатель для российского рынка, обычно мы преследуем сразу две цели. Во-первых, если мотор будет способен безболезненно переваривать более дешевый 92-й бензин, это даст неплохую экономию на заправках. Так, на 92-м бензине могут работать такие автомобили, как Mitsubishi ASX, Eclipse Cross, Outlander и Pajero 4. А во-вторых, искусственно понижая мощность двигателя (дефорсируя его), мы можем подвести автомобиль под более выгодную ставку налогообложения. Это, конечно, не самоцель, но тоже важный момент – дополнительная забота о наших клиентах.

Кстати, происходит это не только в России. Мы внимательно анализируем налоговые ставки во всех странах, где продаются наши машины, и, если это возможно, подстраиваемся под них. Кстати, во многих странах Европы налог зависит не от мощности, как у нас в России, а от объема выбросов СО и СО2, и там нам тоже приходится перенастраивать моторы для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на покупателей наших автомобилей. Это обычная практика, нормальная работа автопроизводителя.