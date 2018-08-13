Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

Поговорим про бензин?

Утверждение о том, что в нашей стране плохое топливо, стало расхожим. Отечественные автомобилисты рассказывают анекдоты о качестве бензина, и никто даже не пытается задуматься, а так ли это на самом деле? Посмотрите вокруг: сколько современных и высокотехнологичных автомобилей ездит по нашим дорогам! Все они заправляются на обычных заправках и с ними ничего не происходит. А, действительно, так ли плохи российские бензин и солярка, решили мы спросить у автопроизводителей, представленных в нашей стране.

Илья Никоноров
Mitsubishi
13 августа 2018

Илья Никоноров

директор по маркетингу и связям с общественностью ООО «ММС Рус»

«В большинстве случаев вмешательство в настройки автомобиля требуется вовсе не для того, чтобы адаптировать мотор под российское топливо, а чтобы помочь владельцу машины сэкономить в процессе ее эксплуатации!»

Существуют ли ограничения на поставку в Россию каких-либо моделей, или модификаций с определенными типами двигателей, из-за возможных проблем с топливом?

Компании Mitsubishi регулярно проводят проверку качества топлива в разных странах, включая Россию. И еще 15-20 лет назад наши инженеры пришли к выводу, что качество топлива, которое продается на официальных заправках вполне соответствует мировому уровню и не может навредить двигателям наших автомобилей. Поэтому на данный момент у нас нет никаких ограничений на ввоз или эксплуатации как дизельных, так и бензиновых двигателей в России. 

Приходилось ли вам как-то специально адаптировать свои двигатели для российского рынка?

Да, насколько я знаю, если не все, то многие наши двигатели проходят некоторую адаптацию. Но она вовсе не связана напрямую с качеством отечественного топлива. В большинстве случаев вмешательство в настройки автомобиля требуется для того, чтобы помочь его владельцу сэкономить в процессе эксплуатации! Адаптируя двигатель для российского рынка, обычно мы преследуем сразу две цели. Во-первых, если мотор будет способен безболезненно переваривать более дешевый 92-й бензин, это даст неплохую экономию на заправках. Так, на 92-м бензине могут работать такие автомобили, как Mitsubishi ASX, Eclipse Cross, Outlander и Pajero 4. А во-вторых, искусственно понижая мощность двигателя (дефорсируя его), мы можем подвести автомобиль под более выгодную ставку налогообложения. Это, конечно, не самоцель, но тоже важный момент – дополнительная забота о наших клиентах.
Кстати, происходит это не только в России. Мы внимательно анализируем налоговые ставки во всех странах, где продаются наши машины, и, если это возможно, подстраиваемся под них. Кстати, во многих странах Европы налог зависит не от мощности, как у нас в России, а от объема выбросов СО и СО2, и там нам тоже приходится перенастраивать моторы для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на покупателей наших автомобилей. Это обычная практика, нормальная работа автопроизводителя.

Изменилось ли за последние годы качество российского топлива?

Нет, принципиальных изменений мы не видим. Я уже сказал, что мы регулярно мониторим качество бензина для российских заправках. Если бы было какое-то заметное ухудшение, нам бы пришлось оперативно принимать какие-то меры по перенастройке наших автомобилей. Но пока ничего подобного не наблюдалось. Мы продолжаем работать в текущем режиме. Кстати, помимо этого, регулярные проверки качества топлива нужны еще и для того, чтобы убедиться в том, что оно подходит для новых моторов, которые только выходят на российский рынок и для тех, которые пока еще только находятся в процессе разработки. 

Дает ли компания Mitsubishi своим клиентам какие-то официальные рекомендации по выбору топлива и АЗС?

Мне приходилось слышать о том, что некоторые автопроизводители призывают своих клиентов заправляться исключительно на АЗС какой-то определенной марки. У нас подобных партнерских отношений ни с одной из топливных компаний нет. Поэтому мы просто советуем покупателям наших автомобилей пользоваться услугами только проверенных заправок, которые гарантированно не преподнесут им неприятных сюрпризов.

Будут ли считаться проблемы с автомобилем, заправленным топливом неподобающего качества, гарантийным случаем?

Как правило, за все эксплуатационные риски, на которые автопроизводитель никак повлиять не может, отвечает сам клиент. Мы не можем нести ответственность за недоброкачественное топливо купленное и залитое неизвестно где и у кого. 

Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru
Автор
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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