«Еще лет пять назад, в автомобильной прессе были весьма популярны советы о том, как правильно брать пробу топлива из бака пострадавшего автомобиля, как заказывать независимую экспертизу и как писать претензию в адрес бензоколонки. Сейчас я практически не слышу о чем-либо подобном»

Поговорим про бензин? Высказался в рамках следующего круглого стола: Утверждение о том, что в нашей стране плохое топливо, стало расхожим. Отечественные автомобилисты рассказывают анекдоты о качестве бензина, и никто даже не пытается задуматься, а так ли это на самом деле? Посмотрите вокруг: сколько современных и высокотехнологичных автомобилей ездит по нашим дорогам! Все они заправляются на обычных заправках и с ними ничего не происходит. А, действительно, так ли плохи российские бензин и солярка, решили мы спросить у автопроизводителей, представленных в нашей стране. Иван Владимиров главный редактор портала MotorPage.ru

«Еще лет пять назад, в автомобильной прессе были весьма популярны советы о том, как правильно брать пробу топлива из бака пострадавшего автомобиля, как заказывать независимую экспертизу и как писать претензию в адрес бензоколонки. Сейчас я практически не слышу о чем-либо подобном»

Времена, когда незабвенный Василий Алибабаевич разбавлял у себя на колонке бензин ослиной мочой, похоже прошли. И это отнюдь не только мое личное наблюдение. Еще лет пять назад, в специализированной автомобильной прессе были весьма популярны советы о том, как следует правильно брать пробу топлива из бака пострадавшего автомобиля, как заказывать независимую экспертизу и как писать претензию в адрес бензоколонки. Сейчас я практически не слышу о чем-либо подобном. Успокоились и сами автопроизводители, еще совсем недавно официально заявлявшие о том, что в России нет подходящего топлива для их высокотехнологичных моторов, и потому им приходится ограничивать модельный ряд, предназначенный для нашей страны.

Помните, приписки к рекламе, что одна известная автомобильная компания настоятельно рекомендует заправлять свои автомобили только на красных заправках, вторая, ничуть не менее знаменитая, только на синих, а третья, и вовсе, советует ездить на желтые. Все, сегодня их становится все меньше и меньше, с этой проблемой мы похоже справились. Бензин приличный и у красных, и у синих, и у зеленых. По крайней мере, в центральной полосе России и неподалеку от более-менее крупных областных и районных центров. И дискриминации каких-либо моделей и модификаций по «топливному» признаку тоже больше нет. Хоть TFSI, хоть GDi, без разницы. Никого давно уже не смущает ни прямой впрыск топлива, ни распределенный, ни турбонаддув, ни твин-турбо.

Нет, насколько я вижу, проблем и с дизелем. Сам уже больше десяти лет в семейном автопарке эксплуатирую только дизельные машины. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, проблем не было. Правда предпочитаю заправлять их исключительно на крупных брендированных АЗС, принадлежащих ведущим нефтяным концернам. Мало ли что? Береженого, говорят, и бог бережет. Зачем мне лишние проблемы? Поэтому я всегда с содроганием смотрю на особо экономных автомобилистов, покупающих самостоятельно и, что еще хуже, предлагающих своим коллегам недорогую «тепловозную» или «судовую» солярку. Я бы на такой эксперимент не решился – слишком дорого может выйти подобная экономия!

Так значит ли это, что с топливом у нас все теперь хорошо? Оказывается, вовсе не значит. Недавняя история с недоливом, выявленным Федерацией Автомобилистов России (ФАР), буквально всколыхнула автомобильную общественность. От обличающих заголовках в различных профильных и непрофильных СМИ просто рябило в глазах: «На российских АЗС выявлен массовый недолив топлива: в этом уличили 76% заправок в стране!» - это цитата с одного уважаемого интернет-портала. Я согласен, где-то недоливают. В том же отчете можно прочитать, что средний недолив составляет около 5% от оплаченного покупателем объема топлива. Боюсь, что бывает и значительно больше. Например, в 18-литровый (по паспорту) бак моего мотоцикла частенько входит и 20, и даже 22 литра бензина. Но обобщать полученную информацию и говорить о 76% заправок в стране я бы не стал. Хотя бы потому, что слишком мала выборка.

Видимо, именно поэтому «Независимый топливный союз» (НЗС) уже готовит судебный иск за клевету против Федерации автомобилистов. Чем дело кончится, на мой взгляд, не так уж и важно. Важно то, какие аргументы приводят чиновники НЗС в свое оправдание. И один из них просто возмутителен! Представитель «Топливного союза» во всеуслышание заявил о том, что для заправщиков недолив, это просто «метод повышения рентабельности бизнеса»! «Ведь многие прекрасно знают, что на рынке, несмотря на низкие цены, вас могут обвесить,» - говорит Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев (цитирую по «Коммерсанту»). Ну да, у нас могут! Могут и обвесить, и ограбить в подворотне, и даже ножик под ребро сунуть! Всякое бывает. Но это, простите, чистая уголовщина, а не «метод повышения рентабельности». И за подобные деяния преступники, а их именно так и следует называть, должны отвечать по закону. Причем, заниматься этим должны не общественные организации, а соответствующие силовые структуры. Нам же, простым автомобилистам, остается только радоваться тому, что недолив, в отличии от ослиной мочи или чего-либо подобного, не может фатально навредить двигателям наших автомобилей!

Автор Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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