Поговорим про бензин?

Высказался в рамках следующего круглого стола:

Утверждение о том, что в нашей стране плохое топливо, стало расхожим. Отечественные автомобилисты рассказывают анекдоты о качестве бензина, и никто даже не пытается задуматься, а так ли это на самом деле? Посмотрите вокруг: сколько современных и высокотехнологичных автомобилей ездит по нашим дорогам! Все они заправляются на обычных заправках и с ними ничего не происходит. А, действительно, так ли плохи российские бензин и солярка, решили мы спросить у автопроизводителей, представленных в нашей стране.