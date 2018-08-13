Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

Поговорим про бензин?

Утверждение о том, что в нашей стране плохое топливо, стало расхожим. Отечественные автомобилисты рассказывают анекдоты о качестве бензина, и никто даже не пытается задуматься, а так ли это на самом деле? Посмотрите вокруг: сколько современных и высокотехнологичных автомобилей ездит по нашим дорогам! Все они заправляются на обычных заправках и с ними ничего не происходит. А, действительно, так ли плохи российские бензин и солярка, решили мы спросить у автопроизводителей, представленных в нашей стране.

Антон Свекольников
Volvo
13 августа 2018

Антон Свекольников

директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Car Russia

«Volvo Car Russia не занимается самостоятельным мониторингом качества российского топлива, но штаб-квартира нашей компании регулярно заказывает подобные исследования у специализированных фирм»

Существуют ли ограничения на поставку в Россию каких-либо моделей или модификаций с определенными типами двигателей из-за возможных проблем с топливом?

Нет, у компании Volvo таких ограничений нет. 

Приходилось ли как-то специально адаптировать двигатели для работы на российском топливе?

Да, для ряда рынков, включая Россию, бензиновые двигатели оснащаются внешним сменным топливным фильтром, тогда как для дизельных двигателей такой фильтр является обязательным повсеместно. 

Осуществляет ли ваша компания мониторинг качества российского топлива?

Volvo Car Russia не занимается самостоятельным мониторингом качества топлива. Штаб-квартира компании время от времени заказывает подобные исследования у сторонних компаний, но мы не можем поделиться их результатами в связи с существующими в контрактах с поставщиками ограничениями. 

Как вы оцениваете качество российского топлива? 

Ввиду того, что мы не занимается анализом качества топлива и его динамики, я воздержусь от оценочных суждений по этому вопросу. 

Даете ли вы своим клиентам официальные рекомендации по выбору топлива и АЗС?

Официальные рекомендации по выбору топлива мы не предоставляем. 

Будут ли считаться проблемы с автомобилем, заправленным топливом неподобающего качества, гарантийным случаем?

Это зависит от конкретной ситуации и от результатов экспертизы. Если в ее процессе будут выявлены отклонения качества залитого в бак топлива от допусков технического регламента, поломка автомобиля гарантийным случаем считаться не будет. 

Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru
Автор
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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