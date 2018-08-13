Утверждение о том, что в нашей стране плохое топливо, стало расхожим. Отечественные автомобилисты рассказывают анекдоты о качестве бензина, и никто даже не пытается задуматься, а так ли это на самом деле? Посмотрите вокруг: сколько современных и высокотехнологичных автомобилей ездит по нашим дорогам! Все они заправляются на обычных заправках и с ними ничего не происходит. А, действительно, так ли плохи российские бензин и солярка, решили мы спросить у автопроизводителей, представленных в нашей стране.
Нет, у компании Volvo таких ограничений нет.
Да, для ряда рынков, включая Россию, бензиновые двигатели оснащаются внешним сменным топливным фильтром, тогда как для дизельных двигателей такой фильтр является обязательным повсеместно.
Volvo Car Russia не занимается самостоятельным мониторингом качества топлива. Штаб-квартира компании время от времени заказывает подобные исследования у сторонних компаний, но мы не можем поделиться их результатами в связи с существующими в контрактах с поставщиками ограничениями.
Ввиду того, что мы не занимается анализом качества топлива и его динамики, я воздержусь от оценочных суждений по этому вопросу.
Официальные рекомендации по выбору топлива мы не предоставляем.
Это зависит от конкретной ситуации и от результатов экспертизы. Если в ее процессе будут выявлены отклонения качества залитого в бак топлива от допусков технического регламента, поломка автомобиля гарантийным случаем считаться не будет.
«Еще лет пять назад, в автомобильной прессе были весьма популярны советы о том, как правильно брать пробу топлива из бака пострадавшего автомобиля, как заказывать независимую экспертизу и как писать претензию в адрес бензоколонки. Сейчас я практически не слышу о чем-либо подобном» Читать далее
«В большинстве случаев вмешательство в настройки автомобиля требуется вовсе не для того, чтобы адаптировать мотор под российское топливо, а чтобы помочь владельцу машины сэкономить в процессе ее эксплуатации!» Читать далее