Компания Nissan возобновила российские продажи своего субкомпактного кроссовера Juke, который ушел с нашего рынка в мае прошлого года. Мы предоставили такой автомобиль нашей тест-пилотессе, чтобы получить от нее рекомендации для женщин за рулем

Хотя любимец женщин и эксцентричных мужчин вернулся к нам только в переднеприводном исполнении и исключительно с агрегатной связкой 1,6-литровый бензиновый двигатель (117 л.с.) и бесступенчатый вариатор, возвращение вызвало энтузиазм у поклонников Nissan. Последнее понятно: когда в обойму марки возвращается имиджевая модель, это верный знак того, что бизнес налаживается, а клиентура готова платить не только за утилитарный продукт, но и за сопутствующий эмоциональный багаж.

Заряд эмоций

Наша тест-пилотесса четко вписывается в целевую аудиторию японского субкомпакта. По стечению обстоятельств ее первым автомобилем был Nissan Micra, а Juke, базирующийся на доработанной платформе этого имиджевого хэтчбека, является в каком-то смысле его правопреемником на российском рынке. Неудивительно, что при первой встрече с испытуемым Моторная не скрывает эмоций и шутит: «Juke – будто Micra на новом историческом витке. Подросла, накачала бицепсы и разоделась будто на вечеринку. Правда, не припомню, чтобы Micra продавали у нас в такой яркой желтой расцветке. И это ведь еще далеко не самый радикальный оттенок! На дорогах полным-полно Juke, раскрашенных во все цвета радуги!» Это Ева имеет в виду Juke c фирменными комплектами персонализации – контрастными элементами бамперов, внешних зеркал, окантовкой фар и 18-дюймовых легкосплавных дисков, а также с цветными акцентами на центральной консоли, воздуховодах и картах дверей.

«Но даже если вы не заказали такой декор, эмоции в салоне будут бить через край, – уверяет Моторная. – Смотрю на буйство округлостей и выпуклостей в интерьере, и у меня возникают ассоциации с сюрреалистическими картинами Сальвадора Дали. Парящий козырек «приборки», центральный тоннель, стилизованный под мотоциклетный бак, пухлая рукоятка «ручника» – во всем этом есть гротеск, уход от шаблонов, некая провокация. Человеку с художественным вкусом такая фактура точно понравится», – полагает моя напарница по этому тест-драйву.

А ближе ознакомившись с машиной, продолжает: «Хочу обратить внимание, что дверные ручки, кнопочки, тумблеры здесь компактные и потому отлично ложатся в женские руки. Да и многие дизайнерские «фишки», как мне кажется, специально привнесены, чтобы привлекать женщин. Ручки дверей, к примеру, похожи на браслеты, подсветка борткомпьютера дается в мягких тонах, и ее можно настроить под себя (цветовая гамма меняется при выборе режимов Eco, Normal и Sport). А еще здесь нет недостатка в кармашках, ящичках и подстаканниках. Есть куда положить телефон, ключи, косметику и прочую мелочевку».

Jukе в восприятии Моторной – это машина для эгоиста, точнее, эгоистки. «Мне нравится ощущение спортивности, которое возникает в салоне, – говорит она. – На переднем ряду просторно, но ты сидишь, будто в кокпите, сиденья словно подогнаны под твое тело, все органы управления под рукой. За рулем чувствуешь себя – как в спорткаре, но посадка высокая, соответственно, отличный обзор. При этом на заднем ряду места впритык – ребенку хватает, а взрослым уже тесновато. Невелик и багажник, но больший для городского компакта и не нужен. Juke вообще хочется сравнить с женской сумочкой, модным клатчем, который вроде бы маленький, но вмещает в себя все самое нужное».

Учиться и еще раз учиться

По мнению Евы, переднеприводное исполнение со 117-сильным «атмосферником» и вариатором отлично подойдет начинающим автомобилисткам. «Кроссовер выглядит маленьким агрессором, но на самом деле предсказуем и покладист. Парковаться очень удобно – этот малыш протиснется туда, куда не влезут «взрослые» машины, и ему не страшны бордюры из-за приличного клиренса. Конечно, 1,6-литровый мотор не позволит вам резко стартовать, зато машина бодро ускоряется со средних скоростей. Нужно перестроиться – пожалуйста, быстро обогнать на трассе – тоже без проблем. Есть и «спортивный» режим, который можно активировать кнопками на консоли или, что быстрее, клавишей на селекторе. У 117-сильной модификации еще и «скромный аппетит» – в городе выходит меньше 10 л/100 км, часто заезжать на заправку не приходится», – замечает Моторная.

Но и опытные автомобилистки, считает Ева, в Juke не разочаруются: «Этот компакт умеет дарить драйверское удовольствие. Руль легкий, что наверняка оценят девушки, и в то же время налит информацией. Ну и, конечно, здесь масса электронных ассистентов, облегчающих парковку». Поясню, помимо задних парктроников в тестовом автомобиле имелась система кругового обзора. С ее помощью можно наблюдать как за пространством за «кормой», так и за всей машиной с высоты птичьего полета.

Подвеска Juke, отмечает Моторная, умеет сглаживать неровности, при этом водитель получает удовольствие от точности управления в поворотах. На шоссейных же скоростях кроссовер хорошо держит дорогу, несмотря на свои компактные габариты и высокий центр тяжести. «Словом, управлять этой бестией – одно удовольствие», – оценивает Ева.

А в завершение наша тест-пилотесса делает комплимент электронной начинке. «Вроде бы все, как у других, – парктроники, камера заднего вида, громкая связь, навигация. Но в случае с Juke все реализовано очень качественно и с вниманием к деталям. К примеру, навигация информирует о скоростных ограничениях, система контроля мертвых зон реагирует своевременно и внятно, а громкая связь по Bluetooth транслирует речь громко и четко. В общем, Juke хоть и малыш, но стоит на страже ваших интересов, защищает и развлекает как истинный джентльмен», – резюмирует Моторная.