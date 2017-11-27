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Ниссан Жук

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Nissan Juke 2017 вид спередиNissan Juke 2017 вид сбокуNissan Juke 2017 вид сзади
Nissan Juke 2017 салон
Капитанская посадка и продуманная эргономика – очевидные козыри Juke
Nissan Juke 2017 приборная панель
«Приборка» выглядит авангардно и хорошо читается
Nissan Juke 2017 дисплей
Система кругового обзора облегчает маневрирование
Nissan Juke 2017 управление режимамиNissan Juke 2017 передние креслаNissan Juke 2017 задний диванNissan Juke 2017 багажное отделениеNissan Juke 2017 передний светNissan Juke 2017 задний фонарьNissan Juke 2017 задний бампер

Компания Nissan возобновила российские продажи своего субкомпактного кроссовера Juke, который ушел с нашего рынка в мае прошлого года. Мы предоставили такой автомобиль нашей тест-пилотессе, чтобы получить от нее рекомендации для женщин за рулем

Хотя любимец женщин и эксцентричных мужчин вернулся к нам только в переднеприводном исполнении и исключительно с агрегатной связкой 1,6-литровый бензиновый двигатель (117 л.с.) и бесступенчатый вариатор, возвращение вызвало энтузиазм у поклонников Nissan. Последнее понятно: когда в обойму марки возвращается имиджевая модель, это верный знак того, что бизнес налаживается, а клиентура готова платить не только за утилитарный продукт, но и за сопутствующий эмоциональный багаж.

Заряд эмоций

Наша тест-пилотесса четко вписывается в целевую аудиторию японского субкомпакта. По стечению обстоятельств ее первым автомобилем был Nissan Micra, а Juke, базирующийся на доработанной платформе этого имиджевого хэтчбека, является в каком-то смысле его правопреемником на российском рынке. Неудивительно, что при первой встрече с испытуемым Моторная не скрывает эмоций и шутит: «Juke – будто Micra на новом историческом витке. Подросла, накачала бицепсы и разоделась будто на вечеринку. Правда, не припомню, чтобы Micra продавали у нас в такой яркой желтой расцветке. И это ведь еще далеко не самый радикальный оттенок! На дорогах полным-полно Juke, раскрашенных во все цвета радуги!» Это Ева имеет в виду Juke c фирменными комплектами персонализации – контрастными элементами бамперов, внешних зеркал, окантовкой фар и 18-дюймовых легкосплавных дисков, а также с цветными акцентами на центральной консоли, воздуховодах и картах дверей.

«Но даже если вы не заказали такой декор, эмоции в салоне будут бить через край, – уверяет Моторная. – Смотрю на буйство округлостей и выпуклостей в интерьере, и у меня возникают ассоциации с сюрреалистическими картинами Сальвадора Дали. Парящий козырек «приборки», центральный тоннель, стилизованный под мотоциклетный бак, пухлая рукоятка «ручника» – во всем этом есть гротеск, уход от шаблонов, некая провокация. Человеку с художественным вкусом такая фактура точно понравится», – полагает моя напарница по этому тест-драйву.

А ближе ознакомившись с машиной, продолжает: «Хочу обратить внимание, что дверные ручки, кнопочки, тумблеры здесь компактные и потому отлично ложатся в женские руки. Да и многие дизайнерские «фишки», как мне кажется, специально привнесены, чтобы привлекать женщин. Ручки дверей, к примеру, похожи на браслеты, подсветка борткомпьютера дается в мягких тонах, и ее можно настроить под себя (цветовая гамма меняется при выборе режимов Eco, Normal и Sport). А еще здесь нет недостатка в кармашках, ящичках и подстаканниках. Есть куда положить телефон, ключи, косметику и прочую мелочевку».

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Jukе в восприятии Моторной – это машина для эгоиста, точнее, эгоистки. «Мне нравится ощущение спортивности, которое возникает в салоне, – говорит она. – На переднем ряду просторно, но ты сидишь, будто в кокпите, сиденья словно подогнаны под твое тело, все органы управления под рукой. За рулем чувствуешь себя – как в спорткаре, но посадка высокая, соответственно, отличный обзор. При этом на заднем ряду места впритык – ребенку хватает, а взрослым уже тесновато. Невелик и багажник, но больший для городского компакта и не нужен. Juke вообще хочется сравнить с женской сумочкой, модным клатчем, который вроде бы маленький, но вмещает в себя все самое нужное».

Учиться и еще раз учиться

По мнению Евы, переднеприводное исполнение со 117-сильным «атмосферником» и вариатором отлично подойдет начинающим автомобилисткам. «Кроссовер выглядит маленьким агрессором, но на самом деле предсказуем и покладист. Парковаться очень удобно – этот малыш протиснется туда, куда не влезут «взрослые» машины, и ему не страшны бордюры из-за приличного клиренса. Конечно, 1,6-литровый мотор не позволит вам резко стартовать, зато машина бодро ускоряется со средних скоростей. Нужно перестроиться – пожалуйста, быстро обогнать на трассе – тоже без проблем. Есть и «спортивный» режим, который можно активировать кнопками на консоли или, что быстрее, клавишей на селекторе. У 117-сильной модификации еще и «скромный аппетит» – в городе выходит меньше 10 л/100 км, часто заезжать на заправку не приходится», – замечает Моторная.

Но и опытные автомобилистки, считает Ева, в Juke не разочаруются: «Этот компакт умеет дарить драйверское удовольствие. Руль легкий, что наверняка оценят девушки, и в то же время налит информацией. Ну и, конечно, здесь масса электронных ассистентов, облегчающих парковку». Поясню, помимо задних парктроников в тестовом автомобиле имелась система кругового обзора. С ее помощью можно наблюдать как за пространством за «кормой», так и за всей машиной с высоты птичьего полета.

Подвеска Juke, отмечает Моторная, умеет сглаживать неровности, при этом водитель получает удовольствие от точности управления в поворотах. На шоссейных же скоростях кроссовер хорошо держит дорогу, несмотря на свои компактные габариты и высокий центр тяжести. «Словом, управлять этой бестией – одно удовольствие», – оценивает Ева.

А в завершение наша тест-пилотесса делает комплимент электронной начинке. «Вроде бы все, как у других, – парктроники, камера заднего вида, громкая связь, навигация. Но в случае с Juke все реализовано очень качественно и с вниманием к деталям. К примеру, навигация информирует о скоростных ограничениях, система контроля мертвых зон реагирует своевременно и внятно, а громкая связь по Bluetooth транслирует речь громко и четко. В общем, Juke хоть и малыш, но стоит на страже ваших интересов, защищает и развлекает как истинный джентльмен», – резюмирует Моторная.  

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