В преддверии 8 Марта мы взяли для сравнения кроссоверы, за рулем которых представительниц прекрасной половины человечества можно увидеть чаще, чем мужчин

Оба автомобиля выглядят очень ярко – на грани эпатажа. И хотя к внешности Nissan Juke все уже давно привыкли, а недавнее обновление ее практически не изменило, кроссовер выглядит достаточно свежо. Toyota C-HR имеет более дерзкие граненые формы, но силуэт с соперником довольно схож, да и замаскированные в стойки ручки задних дверей явно говорят о том, кого тойотовцы использовали в качестве объекта для подражания.

Nissan Juke продается у нас с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 117 л.с., передним приводом и бесступенчатым вариатором. Наиболее доступная комплектация предлагается за 1 190 000 рублей, а самая дорогая – за 1 359 000 рублей. По сравнению с конкурентом – почти даром. Потому что самый дешевый C-HR стоит дороже самого дорогого Juke, если рассматривать фиксированные версии. Впрочем, дополнительно для Nissan можно выбрать более дорогие цвета кузова, а также особые цветные вставки на кузове и в салоне, и тогда он будет стоить чуть дороже наиболее доступной Toyota, но ненамного.

Так, модификация C-HR с 1,2-литровым турбомотором мощностью 115 л.с., передним приводом и механической 6-ступенчатой коробкой передач оценивается в 1 367 000 рублей, а если выбрать тот же двигатель с вариатором и полным приводом, цена автомобиля увеличится до 2 169 000 рублей! Есть еще вариант с 2-литровым 148-сильным «атмосферником», передним приводом и вариатором за 1 756 000 рублей. Именно его мы и взяли для сравнения как самого близкого к Juke по типу привода, трансмиссии и характеру силового агрегата. Посмотрим, сможет ли Toyota оправдать более высокую цену.

Дизайн имеет значение

В салоне оба наших соперника пытаются перещеголять друг друга по оригинальности стилистических решений. Так, интерьер Toyota удивляет невиданным для бренда буйством линий, тиснением ромбиком на дверях и потолке и большим торчащим сенсорным «планшетом» диагональю 8 дюймов в центре передней панели. Словом, любителям гаджетов понравится. А вот великолепное качество сборки и мягкий пластик положительно оценят все без исключения. Единственное нарекание: из-за низкой крыши при посадке в салон поначалу регулярно прикладываешься головой о ее свод.

С эргономикой у C-HR порядок. Органы управления легкодоступны, все клавиши управления электростеклоподъемниками имеют автоматический режим и подсветку, а рулевое колесо регулируется и по углу наклона, и по вылету. Казалось бы, не бог весть какие достижения, но у Juke авторежим стеклоподъемника (вместе с подсветкой клавиши) есть только у водителя, а баранку нельзя выдвинуть на себя. Не видно в темноте и джойстика регулировки зеркал. А расположение клавиш подогрева кресел между передними сиденьями заставляет отвлекаться от дороги при их включении-выключении. Еще один недостаток – отсутствие центрального подлокотника у Nissan, в то время как в Toyota он имеется. В отличие от соперника нет у Juke и двухзонного климат-контроля.

Но этому автомобилю все прощаешь, глядя на дизайн салона с плавными линиями и оригинальными деталями вроде центрального тоннеля в виде мотоциклетного топливного бака. Даже жесткий пластик не раздражает, потому что здесь сразу поднимается настроение. К тому же, несмотря на отсутствие регулировки руля по вылету, удобную посадку находишь без труда, и плотные сиденья у Nissan спрофилированы лучше, чем в Toyota. И крыша у Juke высокая – пригибаться при посадке не нужно. Впрочем, в C-HR геометрия расположения за рулем все же чуть лучше – именно за счет регулировки рулевого колеса. Да и кресла очень даже неплохие.

На втором ряду Toyota заметно просторнее. Так, если человек ростом 180 см отрегулирует переднее сиденье под себя и пересядет назад, перед его коленями останется порядка 8–10 см, в то время как в Nissan при той же процедуре зазора не останется. Над головой в C-HR те же 8–10 см, а в Juke – 5–6 см, но, если попробовать в Nissan положить ее (голову) на подголовник, ничего не выйдет – макушка упрется в потолок. В Toyota такой проблемы нет, да и диван гостеприимнее. Так что возить взрослых пассажиров сзади лучше в C-HR. А вот в Juke делать это можно лишь в случае крайней необходимости. Впрочем, детям там будет вполне удобно.

Зато по объему багажника в лидеры выходит Nissan. Если открыть у наших соперников пятые двери, то отделения покажутся практически одинаковыми, однако Juke преподносит приятный сюрприз в виде объемного пространства под полом, куда можно положить много всякой всячины, спрятав ее от посторонних глаз. Если же поднять второй пол, под ним обнаружится «докатка». В Toyota она тоже есть, но расположена сразу под первым (и единственным) полом. Для увеличения объема оба кроссовера оснащены складываемыми по частям спинками диванов.

Не внешностью единой

В городе атмосферного 117-сильного моторчика Nissan хватает за глаза. Двигатель бодро крутится, а бесступенчатый вариатор ему успешно ассистирует. И лишь за пределами мегаполиса, где скорости возрастают, при напряженных обгонах тяги начинает не хватать. Вариатор выводит силовой агрегат на обороты максимального крутящего момента, но разгоняется автомобиль медленно, при этом воет мотор громко и натужно. Так что обгон водителю Juke нужно просчитывать с большим запасом.

Toyota, несмотря на преимущество двигателя в объеме, мощности и крутящем моменте, в городских условиях от соперника практически не отличается. Двигатель тянет, а вариатор незаметно меняет передаточное отношение. Более того, настройки силового агрегата у C-HR даже кажутся более меланхоличными, чем у Juke, потому что реакции на подачу топлива не столь резвые, хотя и пауз вроде бы не наблюдается. Раскрывается мотор за городом, где в отличие от Nissan с обгонами никаких проблем. Мотор особо не напрягается, оттого и звучит лучше, так как редко выходит на высокие обороты.

Зато Juke берет свое на извилистой дороге. У обоих автомобилей баранки совершают около 2,8 оборота от упора до упора, но руль Nissan кажется острее. Все потому, что благодаря более жесткой подвеске этот SUV быстрее реагирует на движение рук водителя, чем соперник. К тому же баранка Juke обладает более насыщенным реактивным действием, что усиливает спортивный настрой, и отличается лучшей информативностью. В сочетании с плотно настроенным шасси Nissan филигранно управляется в виражах различной кривизны, чем доставляет огромное удовольствие тому, кто за рулем.

Усилие на руле Toyota больше фоновое, особой информативностью не отличается. Впрочем, этого и не требуется, поскольку C-HR проповедует совсем другие ценности, основной смысл которых – не напрягать водителя. Ему вовсе не нужно знать, что там происходит с управляемыми колесами, потому что кроссовер все делает сам: он точен в поворотах и крепко держится за траекторию. То есть управляется отлично, просто не азартно.

Касательно проходимости, учитывая то, что наши подопечные оснащены передним приводом, подвигов от них ждать не приходится. Toyota, после снегопада севшая на «брюхо» в обычном московском дворе, продемонстрировала это в полной мере. Чтобы ее вызволить, нам пришлось добрых полчаса активно потрудиться, разгребая снег (в отсутствие лопаты делали это руками). Nissan в том же самом месте прошел на грани – спасибо двум дополнительным сантиметрам дорожного просвета.

По плавности хода ожидаемо лидирует Toyota, что больше всего заметно на мелких неровностях, которые она практически не замечает. На крупных кочках, правда, не все так радужно – даже на обычных «лежачих полицейских» подбрасывает изрядно, особенно на задних сиденьях. На фоне соперника Nissan сильнее чувствует «мелочь», но на «крупняке» его проигрыш не так велик, а на откровенно разбитых дорогах наши конкуренты сравниваются, демонстрируя неплохую энергоемкость. По шумоизоляции тоже все ровно: оба кроссовера несильно гудят резиной, а моторы становятся громкими лишь на высоких оборотах.

Если бы мы проставляли баллы, то в этом тесте победила бы Toyota – за счет лучшей эргономики и более просторного салона. Однако в реальности не все так однозначно. Потому что Nissan рулится настолько здорово, что за это прощаешь ему все остальные недостатки. А если учесть тот факт, что он и значительно дешевле, то сделать выбор становится еще сложнее.

Технические характеристики Nissan Juke 1.6 Габариты, мм 4135х1765х1565 Колесная база, мм 2530 Диаметр разворота, м 10,7 Дорожный просвет, мм 180 Объем багажника, л 354 Снаряженная масса, кг 1225 Тип двигателя L4, бензин Рабочий объем, см³ 1598 Макс. мощность, л.с./об/мин 117/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 158/4000 Привод передний Трансмиссия бесступенчатый вариатор Шины спереди/сзади 215/55 R17 Макс. скорость, км/ч 170 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,5 Расход топлива (средний), л/100 км 6,3 Объем бака, л 46

Технические характеристики Toyota C-HR 2.0 Габариты, мм 4360х1795х1565 Колесная база, мм 2640 Диаметр разворота, м 10,4 Дорожный просвет, мм 160 Объем багажника, л 297 Снаряженная масса, кг 1420 Тип двигателя L4, бензин Рабочий объем, см³ 1987 Макс. мощность, л.с./об/мин 148/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 189/3800 Привод передний Трансмиссия бесступенчатый вариатор Шины спереди/сзади 215/65 R16 Макс. скорость, км/ч 195 Время разгона 0–100 км/ч, с 11 Расход топлива (средний), л/100 км 6,9 Объем бака, л 50