Он просто обязан был сделать это. Популярный кроссовер Nissan Juke, продажи которого в нашей стране были прекращены около года назад, вернулся на наш рынок и вновь доступен для заказа

Компании Nissan удалось практически невозможное. В наше время, да еще за короткий срок, создать культовый автомобиль – это можно считать большим успехом, если не чудом. А компактный кроссовер Juke , безусловно, стал культовым. Вот всяком случае, в нашей стране.

Вспомним: очертания его кузова мало кого оставляют равнодушным. Число их категорических противников примерно равно числу горячих поклонников. Причем, первые нередко переходят в лагерь вторых, познакомившись с отличным поведением «Джука» на дороге. Эти качества с легкостью убеждают людей: внешность имеет второстепенное значение. Да и вообще, с лица воды не пить, стерпится – слюбится, ну и все такое.

Персонализируйтесь!

Прообраз Juke – концепт-кар Qazana – был представлен в 2009-м году. А в 2011-м серийный автомобиль вышел на рынки, в том числе на российский. Необычная внешность стала основным фактором успеха модели у нашей молодежной аудитории. «Основание» сегмента B-SUV и прекрасные ходовые качества были вторичными. Из ежегодных тиражей в 10 000 - 20 000 экземпляров лишь 2-3 процента этих машин был полноприводными. Покупателям и покупательницам вполне хватало одной ведущей оси. И из набора двигателей наиболее массовым стал 1,6-литровый 117-сильный бензиновый агрегат, тот самый, что устанавливается на модели Note, Tiida, Sentra и Qashqai.

Именно с этим мотором Juke будет предлагаться в России. Трансмиссия тоже единственная – вариатор без возможности ручной смены передач. Автомобили с «механикой», а также варианты turbo и NISMO к нам поставляться не будут, по крайней мере, пока. Стоило ли вообще выводить модель с рынка? В российском представительстве Nissan говорят – да. Nissan Juke производится в Великобритании, поэтому цены на него сильно зависели от колебаний курсов валют. Сборка в России организована не была, но теперь взгляд на модель другой, и, возможно, что-то изменится.

Впрочем, сборка на наших конвейерах еще не гарантирует рыночного успеха. Вспомним «судьбу» таких моделей Nissan, как Tiida и Sentra, локализованных в России. Об их уходе с рынка не жалеет никто, даже таксисты, активно использовавшие «Сентру». А вот о снятии с продаж «Джука» пожалели многие – это ли не говорит о его культовости? Представительство было буквально завалено письмами-просьбами его вернуть. Некоторые владельцы заявляли, что даже не представляют себе свой следующий автомобиль каким-либо другим, кроме «Джука». Пришлось пойти им навстречу.

Что нового привезет с собой долгожданный кроссовер? По сути, ничего. Изменений ни во внешности, ни в техническом плане за время отсутствия он не претерпел. Однако у владельцев появилась возможность персонализации автомобиля, подчеркивания его и собственной индивидуальности. Теперь Juke можно расцветить фирменными тюнинговыми накладками красного либо желтого цвета на передний и задний бамперы, наружные зеркалах, окантовки фар, а для салона предлагаются накладки на центральный туннель, окантовки дефлекторов системы вентиляции, цветная прострочка обшивки рулевого колеса, козырька панели приборов и материала отделки кресел. Вишенка на торте – комплект 18-дюймовых шин на черных легкосплавных дисках с цветными вставками. Штатные колеса «Джука» имеют 17-дюймовый диаметр.

Автомобиль будет представлен в трех вариантах фиксированных комплектаций, две из которых можно «обогатить» пакетами персонализации – это SE+ и LE, соответственно, получающие обозначения SE+ Perso и LE Perso. Cтартовой комплектации SE украшения не положены, однако оснащением она далеко не обижена. В ней присутствуют система динамического изменения настроек автомобиля (NDCS) с цветным дисплеем, круиз-контроль и легкосплавные колесные диски. Комплектация SE+ дополнительно получает мультимедиасистему NissanConnect 2.0 с 5,8-дюймовым цветным экраном, системой навигации и камерой заднего вида, в комплектация LE - еще и ксеноновых фар и кожаную отделку сидений.

Максимальный крутящий момент в 158 Нм двигатель «Джука» развивает при 4000 об/мин. При выборе режима SPORT стрелка тахометра «зависает» именно около этой отметки, и вы чувствуете, что тяга улучшается в разы.

Вернувшийся «Джук» практически не подорожал, и это наводит на крамольную мысль: а стоило ли городить огород с выводом его с нашего рынка? Ведь собирается он по-прежнему за рубежом, то есть, и сейчас не слишком защищен от колебаний курса валюты. Прежде модель укладывалась в ценовой диапазон от 990 000 тысяч до 1,4 млн рублей, теперь цены основных комплектаций таковы: 1 099 990, 1 139 990 и 1 239 990 рублей. За цвет «металлик» придется доплатить еще 17 000 рублей. Возникает вопрос: а не сняли ли его с продаж для того, чтобы подогреть спрос, заранее запланировав возвращение? Если и так, ничего криминального в этой комбинации нет: это рынок, граждане.

Намного ли дороже экземпляры с фиксированными тюнинговыми наборами? Судите сами: SE+ Perso дороже SE+ на 60 тысяч рублей, а LE Perso дороже LE на 40 тысяч. Считаете, что многовато за несколько «пластмассок»? Я тоже так считаю. Но здесь следует отметить, что версия SE+ Perso богаче SE+ еще и на систему камер кругового обзора, устройство для мониторинга «слепых» зон, также в ней установлены особые – спортивные – сиденья. За все это не грех доплатить, за одни лишь красивые акценты я бы точно доплачивать не стал. Еще и потому, что они милее сердцу и глазу женщины-владелицы. Без них «Джук» гораздо более унисексуален, и мужчина даже солидной комплекции за его рулем никакого отторжения не вызывает.

И вообще, мне по душе строгие цвета, тот же Juke для себя я выбрал бы в темно-сером или темно-синем колере. Интересно, что украсить яркими элементами можно лишь автомобили четырех цветов из девяти: черные, желтые, красные и белые. Однако на мероприятии, посвященном возвращению «Джука» в Россию, мы увидели автомобили темно-синего и темно-серого цветов с желтыми акцентами. Значит ли это, что от стандартов можно будет отступать?

Снаружи и внутри

Итак, автомобиль за год отсутствия не изменился ни на йоту. Рестайлинг его если и предполагается, то отнесен в неопределенное будущее. Впрочем, свежая внешность, особенно после "улучшения" в 2014-м году, еще долгое время будет радовать глаза сторонников и сторонниц. Остальным надо просто привыкнуть к ней или испытать Juke на ходу, чтобы проникнуться к нему более теплыми чувствами.

Думаю, что и после обновления, компакт-кроссовер вряд ли прибавит в объеме. Сейчас это, по сути, автомобиль с посадочной формулой 2+2. На задний диванчик если и втиснутся двое взрослых, то без всякого удовольствия. Места для коленей им будет мало, даже очень мало. Черный потолок салона плюс густая тонировка задних стекол будут создавать у них ощущение нахождения... ну, почти что в багажнике. Так что лучше располагать сзади детей, конечно, в специальных креслах, для которых здесь предусмотрены крепления. Но, опять же, порадует ли маленьких пассажиров окружающая темнота? Желтые вставки «оживляют» салон, но ведь не освещают его, верно?

Спереди же в автомобиле просторно, более того, глядя в ветровое стекло, думаешь, что капот шире, чем на самом деле. Эту иллюзию подкрепляют прозрачные бугорки фар головного света. Однако с маневренностью у субкомпакта проблем не возникает. Капот короткий, плюс есть (если есть) камера переднего обзора, которую можно включить по желанию. Маневренность, правда, затрудняют толстенные передние стойки кузова. В поворотах так и хочется высунуться наружу, и заглянуть за них. Что касается обзора через стекло двери багажника, его (обзора) считайте, что нет. Стекло маленькое, а тонировка густая. Наружные зеркала, правда, неплохи, но в целом камера заднего вида будет далеко не лишней.

Черный потолок скрадывает и свет, и «воздух» впереди, так что яркие вставки здесь отнюдь не мешают, а радуют. Заводское изготовление этих деталей, казалось бы, должно радовать качеством подгонки, однако накладки на внутренние ручки дверей немного «люфтят», что портит впечатление. Остальные элементы пригнаны к своим местам надежно.

В целом же, пластик отделки не радует, он выглядит бюджетным, и неплохо было бы его со временем обновить. Но, несмотря на это, салон автомобиля на неровных дорогах не скрипит вообще, Juke с полным правом можно назвать плотно сбитым.

Еще, пожалуй, требуют обновления бортовой компьютер и дисплей системы NDCS. У первого мелковата индикация, второй же выглядит, как экран недорогой детской электронной игры: много ярких цветов, крупные пиксели и не совсем понятные символы. Почему бы, кстати, не вывести весь его функционал на центральный дисплей мультимедасистемы? Заодно не пришлось бы для считывания этой информации отводить взгляд от дороги.

Чего еще нет в «Джуке», так это ручного выбора передач. На селекторе вариатора есть лишь малозаметная кнопочка Sport, ее имеет смысл научиться находить на ощупь, так как она волшебным образом меняет настройку агрегата. Но, по большому счету, ручное переключение передач больше пригодилось бы на полноприводном автомобиле, в переднеприводном эта функция не так уж необходима.

Заглянем в багажник. Номинальный его объём невелик, 354 л, но кажется, что на самом деле это помещение больше. Сужу по собственному мини-кроссоверу, у которого для груза предназначено 360 паспортных литров. «Джуковский» багажник кажется более вместительным. Интересна полка-фальшпол, под которое скрыто немалое пространство, сюда, в частности, легко умещается штатный аварийный набор в фирменной сумке. Еще ниже располагается запасное колесо-докатка (135/90 R16).

Такое «подполье» в багажнике предлагают только переднеприводные версии автомобиля с задней подвеской в виде торсионной балки. Но, как выяснилось, полноприводные «Джуки» не пользовались большим спросом, их выбирали всего 2-3 процента покупателей. А вообще, компактный кроссовер за годы продаж в России нашел немногим менее ста тысяч приверженцев – не так уж мало!

В свое время мы тестировали Nissan Juke с тем же 117-сильным бензиновым мотором и вариатором. И он порадовал городской динамикой, хотя сейчас она уже не кажется такой уж зажигательной. Видимо, сказывается общение с более мощными моделями. Да и вообще, согласно паспортным данным, компактный кроссовер разгоняется до 100 км/ч более чем за 11 с. Но в целом, автомобиль воспринимается, как недвусмысленно динамичный (может быть, из-за размеров?), и позволяет не тушеваться в потоке даже в режиме NORMAL, если же выбрать режим SPORT, то «Джук» превратится в настоящего маленького злюку. Максимальный крутящий момент в 158 Нм двигатель развивает при 4000 об/мин, при выборе режима SPORT стрелка тахометра «зависает» именно около этой отметки, и вы чувствуете, что тяга улучшается в разы. В экономичном и нормальном режимах смена виртуальных передач происходит заметно раньше, при 2500-3000 об/мин. Режим ЕСО вообще больше подходит для пробок, когда нет смысла в резких нажатиях педали «газа».

Насколько активно вы вели автомобиль, можно определить с помощью меню мультимедиасистемы, способной подводить итоги каждой поездки. А бортовой компьютер способен выдать вам средний расход топлива. В ходе нашего тестового заезда – по городу, с немалым количеством пробок – расход 95-го бензина составил 10,6 л на 100 км. Согласитесь, при задорном характере модели это не так уж много.

Меняем MODE по настроению

А подзадоривать Juke хочется снова и снова, потому что его шасси получилось под стать характеру мотора. Вроде бы, в схеме узлов под днищем ничего революционно нового: стойки «МакФерсон» спереди и неразрезная торсионная балка сзади. Однако тонкая настройка позволила добиться отличного результата, и «Джук» ведет себя на дороге приятнее, чем близкий по параметрам Qashqai. Такое шасси заслуживает установки под капот и гораздо более мощного мотора. Профессионалы автоспорта говорят – тут не только 190, но и 300 «лошадок» будут уместны. Я бы рискнул проверить – конечно же, на треке, а не на дорогах общего пользования.

Цены основных комплектаций SE, SE+ и LE таковы: 1 099 990, 1 139 990 и 1 239 990 рублей. За цвет «металлик» придется доплатить еще 17 000 рублей. SE+ Perso дороже SE+ на 60 тысяч рублей, а LE Perso дороже LE на 40 тысяч.

Но в обиходе мне вполне хватило бы и нынешних 117-ти сил. Поскольку смена режимов движения с помощью кнопки D-MODE очень даже ощутима. При выборе позиции SPORT преображается общий характер автомобиля, в частности, острее становится руль. Он здесь вообще отличается точностью и «краткостью»: совершает меньше трех оборотов от упора до упора. Настройки электроусилителя можно только похвалить. А плотная подвеска не допускает пугающих кренов в поворотах.

Благодаря такой подвеске вы можете смело валить на «Джуке» по грунтовой дороге. Пробоев добиться будет о-очень проблематично. Клиренс автомобиля, правда, не совсем внедорожный, но и не чисто асфальтовый – 180 мм.

В ходе представления журналистам вернувшегося в Россию «Джука» состоялась всего лишь короткая тестовая поездка по московским улицам, позволившая нам только убедиться в том, что автомобиль не изменился – остался прежним плотно сбитым живчиком. Но приятно было вспомнить и поделиться впечатлениями о предыдущих тестовых поездках. Так, мне удалось в свое время вывезти кроссовер на природу и в буквальном смысле погонять по разным типам почвы. Оказалось, что его система стабилизации с готовностью срабатывает при движении по песку и снегу, а на траве и сухой глине не спешит вмешиваться в действия водителя и «осаживать» автомобиль. Это также говорит о спортивности настроек электроники: на других моделях Nissan мне приходилось наблюдать более строгую хватку ESC.

В общем, «Джук» вернулся – и это хорошо! Теперь на наших улицах и дорогах замелькает еще больше этих забавных «насекомых», в том числе, расцвеченных яркими цветовыми акцентами. Но, повторюсь, привыкнув к необычным формам этой модели, я остался приверженцем строгих, однотонных «нарядов», и из четырех тестовых машин мне больше всего понравилась темно-серая (даже больше, чем темно-синяя). Однако... расскажите об этом женщинам. Ручаюсь, что понравившаяся вам особа в спокойном деловом или спортивном «прикиде» на следующее свидание непременно явится в чем-то немыслимом в плане цвета, рисунка, формы и фактуры ткани. Чем это объяснить? Пожалуй, только происхождением мужчин и женщин с разных планет нашей Вселенной: мы с Марса, они – с Венеры. Насколько дальше и стремительнее шагнул бы прогресс, будь мы с одной планеты, остается только догадываться. Но одно очевидно: этот прогрессивно-унитарный мир был бы далеко не таким ярким и разнообразным, как сейчас.

Технические характеристики Nissan Juke 1.6 CVT ГАБАРИТЫ, ММ 4135 х 1765 х 1565 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2530 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М 10,7 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 354 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1252 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1598 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. / ОБ/МИН 117 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, НМ / ОБ/МИН 158 / 4000 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ бесступенчатый вариатор ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 170 РАЗГОН 0-100 КМ/Ч, С 11,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,3 ОБЪЕМ БАКА, Л 50