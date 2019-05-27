Этот кроссовер выглядит как городской модник, но дух противоречия отправил нас на нем прочь из мегаполиса, чтобы испытать там, где дороги превращаются в направления

Чтобы уехать из привычной «цивилизации», достаточно удалиться от МКАД километров на пятьдесят по любой из федеральных трасс, а потом свернуть в сторону, на то или иное второстепенное шоссе. Причем делать это лучше весной, когда асфальт сходит с дорог вместе со снегом. Тогда начинается лотерея под названием «доедешь или нет». А я нахожусь за рулем «городского стиляги», на котором и по лужам-то ехать не хочется, чтобы не испачкать его холеные рельефные бока и стильные дизайнерские элементы…

Глава «семейства»

С тех пор как на российском рынке перестали продавать монструозный Patrol, звание флагмана модельной линейки перешло к Nissan Murano. И он несет его с гордым взглядом фигурных диодных фар, с «парящей» крышей (за счет замаскированной задней стойки) и с крепкой поступью 20-дюймовых колес. Как и в двух предыдущих поколениях, Murano отличается экстравагантным дизайном и смотрится словно концепт-кар, который по какому-то недоразумению попал на дороги общего пользования.

Причем кузов у этого «концепта» на редкость аэродинамичный – коэффициент сопротивления воздуху составляет всего 0,31. Это, между прочим, один из лучших показателей в сегменте кроссоверов, что обещает хорошие скоростные характеристики и неплохую экономичность. За скорость также отвечает надежный атмосферный 6-цилиндровый бензиновый силовой агрегат мощностью 249 л.с., который сочетается с передним либо полным приводом и бесступенчатым вариатором. Есть и еще одна силовая установка – гибридная. Она состоит из 4-цилиндрового 234-сильного 2,5-литрового наддувного двигателя и электромотора отдачей 20 л.с. Такой модификации тоже полагается полноприводная трансмиссия, а также вариатор, дополненный двойным сцеплением для подключения электродвигателя.

Производится кроссовер в России, под Санкт-Петербургом, и специально для наших условий эксплуатации его конструкция подверг­лась серьезной ревизии по сравнению с изначальным вариантом, предназначенным для американского рынка. Ради этого российские инженеры и испытатели долгое время гоняли автомобиль по дорогам нашей необъятной Родины. По их словам, подвеска кроссовера для российских условий совершенно не подходила: американский вариант отличался сильной раскачкой и неготовностью держать удары. Поэтому наша версия обзавелась новыми, более жесткими амортизаторами и задними пружинами. Что ж, посмотрим, как справится доработанное шасси с выбоинами, ямами и колдобинами.

Непробиваемый

Удобно устроиться в салоне 6-цилиндровой 249-сильной модификации проще простого. Диапазоны регулировок сиденья и руля велики, что позволяет подобрать посадку людям разного роста и комплекции. Правда, баранка традиционно для японских автомобилей настраивается по высоте на коротком плече, отчего в верхнем положении устанавливается отлого, хотя данный факт в реальности не мешает. Водительское кресло, разработанное с помощью технологий NASA, должно обеспечивать снижение утомляемости на 50% по сравнению с обычными сиденьями. Не скажу точно в процентах, но в течение целого дня, проведенного за рулем, я никакой усталости не заметил. К эргономике привык быстро, разве что озадачило отсутствие авторежима стеклоподъемников у всех дверей, кроме водительской. Тем более что сейчас у «младшей» модели – Nissan Qashqai – такая функция есть у всех четырех стекол.

При трогании с места с педалью «газа» нужно обращаться очень аккуратно, так как на низких скоростях она достаточно чувствительна – автомобиль прямо-таки рвется в бой. С ростом темпа реакции на нажатие педали акселератора становятся спокойнее и привычнее. В городе, понятно, 249 «лошадок» более чем достаточно, но и на загородной трассе ускорение впечатляет. Даже на затяжных подъемах, когда за чадящим грузовиком скапливается вереница машин, обгон сразу нескольких автомобилей происходит без малейшего напряжения. Благодарить за это нужно не только объемный мотор, но и бесступенчатый вариатор, моментально выводящий его (мотор) на обороты максимального крутящего момента. Басовитый звук двигателя приятный и негромкий, и потому типичное для вариаторов «завывание» на одной ноте в случае с Murano неактуально.

Подвеска, жестковато работающая на городских неровностях, на разбитом второстепенном шоссе преображается. Кроссовер практически без раскачки движется по дороге с волнами, горбами и провалами и при этом стоически держит курс. Многочисленные трещины, заплатки и выбоины плотно и упруго отрабатываются пружинами и амортизаторами, не доставляя дискомфорта водителю и переднему пассажиру. На втором ряду чуть потряхивает, но все равно задние седоки чувствуют себя хорошо и не требуют сбросить скорость. Управляемость надежная: автомобиль спокойно, без нервозности входит в повороты и уверенно держится на траектории.

Честно говоря, этот городской модник гораздо больше понравился мне за городом и даже за пределами асфальта. Причем чем хуже дорога, тем более кроссовер впечатляет всеядностью своего шасси, способного, кажется, свернуть горы. Словом, его гламурная внешность оказалась обманчива. За космическим дизайном скрывается серьезно подготовленный автомобиль, которому по плечу любые трудности. И цена у него вполне адекватная. Так, полноприводную версию с 249-сильным мотором можно приобрести за 2 825 000 рублей.