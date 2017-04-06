А не сгонять ли нам в Венецию на кроссовере? – спросили себя в российском офисе Nissan и снарядили небольшую группу журналистов в одно из самых красивых мест на земле. Или на воде – тут уж как вам больше нравится. Средством передвижения стал кроссовер Murano, продажи которого начались в России осенью

Маэстро Себастьяно Тассан выдувает стеклянного скакуна, выверенными движениями выформовывая ноги, хвост, голову с гривой. Зрелище завораживает, но сам венецианский стеклодув не видит в происходящем никакой магии: лошадка, как он говорит, выдувает себя сама – нужно лишь правильно подобрать температуру и вовремя поворачивать длинную трубку. А еще он рассказывает о секретных ингредиентах: добавки кобальта дают синий оттенок, соединения золота – самый дорогой, красный, александрит – переходы от сиреневого к голубому.

Небольшой мастер-класс проходит в уютной мастерской на венецианском острове Мурано. Сюда можно добраться только по воде – на катере или водном трамвайчике «вапоретто». В XIII веке, вынося производство на удаленный остров, Венеция защищала себя от возможных пожаров и в то же время сохраняла секретные технологии. В средние века покинувшим остров мастерам грозила смертная казнь – беглые стеклодувы автоматически становились предателями, поскольку могли выдать секреты профессии.

Высокое искусство

Среднеразмерный кроссовер Nissan Murano, конечно, не изделие из венецианского стекла, но тоже во многом уникален. Взять хотя бы экстравагантный экстерьер. Космическая стилистика дополнена здесь решениями в стиле авангард – такими, как закамуфлированные задние стойки, фактурная пластика бортов и стреловидная диодная оптика. В салоне же возникает ощущение уюта и комфорта. Его задают «американизмы» – ножной стояночный тормоз, широченный центральный подлокотник и монументальные, удобнейшие сиденья Zero Gravity, к расчетам профиля которых приложили руку специалисты NASA. К слову, Murano разрабатывали в США, а машины для нашего рынка производят на заводе Nissan Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге по полному циклу. Ни дать ни взять – гражданин мира этот Murano.

Но что же Венеция? Потрясающей красоты местные пейзажи оставлю за скобками: говорить о них было бы уместно, если бы я тестировал гондолу или катер. А вот рассказать о местном наземном транспорте, как мне кажется, стоит. Строго говоря, его здесь… нет. По Венеции, включая острова (исключение – остров Лидо), передвигаются исключительно пешком или с помощью водного транспорта. Даже велосипеды объявлены вне закона! Разрешены разве что самокаты и детские велосипедики в удаленных от туристических троп районах. Сообщение с материком, или Новой Венецией, налажено через Мост Свободы. Любой наземный транспорт, прибывающий в город-остров, может добраться только до площади Пьяццале Рома или до островка Трончетто, где располагаются многоэтажные парковки.

На одном из таких паркингов с ценами почти как на венецианское стекло мы и встречаем пару Murano с российскими номерами. Автомобили с гибридной и бензиновой силовыми установками пригнали из Москвы наши коллеги.

Белая яхта

Автопробег, как вы понимаете, сильно отличается от стандартного тест-драйва. Вы не только знакомитесь с машиной более детально, но и буквально проверяете ее на прочность, а достоинства и недостатки становятся видны, как под микроскопом. Что же я разглядел в Murano за шесть дней плотного знакомства?

Прежде всего приспособленность к дальним путешествиям. Большая «яхта» запросто приняла в свой трюм багаж трех журналистов. Все сиденья оказались обогреваемыми и эргономичными – нам не пришлось выгадывать, кому достанется место поудобнее, как часто случается в такого рода пробегах. И, разумеется, в автомобиле, разрабатываемом под вкусы американцев, оказалось просторно – сзади, к примеру, можно спокойно сидеть, закинув ногу на ногу.

Второе очевидное достоинство Murano – маневренность. Загонять крупного «японца» на многоуровневые подземные парковки европейских городов оказалось куда проще, чем я ожидал. Габариты машины прекрасно ощущаются, а фирменная система кругового обзора и датчики парковки спереди и сзади дополнительно страхуют от неприятностей. Выкручивая на парковке ухватистую баранку, я невольно вспоминал венецианских капитанов, мастерски заправляющих длинные катера в глухие повороты каналов. Эти морские волки действуют по выверенному алгоритму – заводят нос судна в сторону поворота, затем выворачивают руль и дают задний ход. Со стороны кажется, будто катер проходит вираж в управляемом заносе.

Есть у кроссовера и еще один сильный козырь – подвеска, будто специально настроенная под дальние пробеги: шасси прекрасно сглаживает неровности дороги. Однако платой за высокую плавность хода становятся ощутимые крены в поворотах и легкие кивки кузова при резких торможениях. Иными словами, «японец» с американской родословной и российской пропиской проходит повороты более вальяжно, чем немецкие конкуренты, но даст им фору по плавности хода.

Галопом по Европам

Солидная дистанция пробега сократила время на фотосессии, но не на испытания. Горный серпантин чешских Татр, скоростные трассы на пути к Варшаве, обледенелая пойма озера Балатон, разбитые участки дорог на перегоне Минск – Москва – везде парочка Murano была на высоте. Достопримечательности же буквально пролетали мимо. Особенно запомнились величественный замок Мнихово-Градиште под Млада-Болеславом, построенный дворянином Вацлавом Будовецем, симпатичные улочки Праги и широкие авеню Вены.

Увы, почти все это буквально осталось за кадром. Оставалось любоваться видами из окон и сравнивать характер двух Murano – бензинового, оцененного в 2 580 000 рублей (версия 4х4), и гибридного за 3 265 000 рублей.

Более мощной версии с 3,5-литровым 249-сильным V6 можно поставить в заслугу ее задиристый характер. Под педалью «газа» здесь больше запаса тяги, чем у гибридного собрата. Да и вариатор ведет себя потише, не досаждая завыванием при разгонах. Ведь для мощного ускорения двигатель, как правило, не нужно выкручивать до высоких оборотов.

Гибрид же подкупает тем, что делает ровно то, чего от него ждешь: хорошо держит курс, быстро реагирует на кик-даун и не огорчает расходом топлива. В нашем случае при довольно интенсивном движении автомобиль сжигал порядка 11 л/100 км, примерно на литр меньше бензинового Murano. Посетовать же можно разве что на искусственное усилие на руле, охлаждающее пыл гонщиков.

В сравнении с бензиновым кроссовером гибрид также чуть лучше управляется на виражах и ведет себя стабильнее на скоростной прямой, поскольку его передок легче, – под капотом скрывается компактная 2,5-литровая 234-сильная «четверка», которой ассистирует 20-сильный электромотор, улучшающий экономичность и динамику. И, разумеется, обе версии оснащены системой полного привода на основе подключаемой муфты. Она оказалась хорошим подспорьем, когда пришлось пробираться по обледенелым грунтовкам к берегу озера Балатон.

Что же в сухом остатке? Воспоминания о величественных европейских столицах, кажущихся нескончаемыми трассах и ошарашивающей, как ушат холодной воды, красоте Венеции. И еще из головы долго не выветрится придуманный для этого пробега cлоган: «На Murano на Мурано», который мы не уставали повторять, как какую-нибудь частушку, находясь под впечатлением как от потрясающей Венеции, так и от на-дежности и гостеприимности большой японской сухопутной яхты с логотипом Nissan на радиаторе.