С пропиской на заводе в Санкт-Петербурге и адаптации к местным дорожным реалиям кроссовер третьего поколения не боится русского холода, расстояний и направлений

Среднеразмерный кроссовер Murano третьего поколения создан специалистами калифорнийского конструкторского центра Nissan, при этом исполнения для российского рынка производятся на заводе в Санкт-Петербурге по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов). На японскую инженерную основу, таким образом, наложены компоновочные и конструкционные решения, близкие менталитету американцев, а российские клиенты могут вкушать еще и плоды адаптации модели к нашим условиям. Название же отсылает к венецианскому острову Мурано, где делают знаменитое на весь мир стекло. Дизайн – заслуга креативного директора студии Nissan Design America Кена Ли – призван привлекать покупателей с утонченным вкусом. Ведь, как ни крути, крупных кроссоверов со столь ярким и в чем-то даже провокационным обликом на рынке не так много.

В формате XL

То, что внешность Nissan Murano приковывает внимание, – данность. Так было, когда японская компания представила в 2003 году первое поколение модели, напоминающее космолет, так происходит и сейчас, когда Murano, сохранивший пропорции моделей прошлых генераций, цепляет взгляд фантастическими изгибами металла, визуальными обманками типа парящей крыши и стреловидной светотехникой.

Для людей же, не особенно пекущихся об эстетике, в этом SUV важны его габариты и мускулатура внешних панелей, если не подавляющие соседей по потоку, то как минимум внушающие уважение. Длина под пять метров, ширина 1915 мм, крупные элементы передка, 20-дюймовые высокопрофильные колеса в мощных арках – пропорции и атрибутика формата XL не может не привлекать солидных мужчин и хрупких, но уверенных в себе женщин.

В салоне, отделанном по премиальным канонам, после смены поколений стало больше «американизмов». Очень широкие и глубокие передние сиденья Zero Gravity (названные так из-за участия в их разработке специалистов NASA) напоминают пухлые домашние кресла, но снабжены исчерпывающим набором электрорегулировок, функциями обогрева, вентиляции и памяти положения. Трансмиссионный тоннель после модернизации стал шире и выше, вместо электронного «ручника» – привычный жителям Северной Америки «ножник», расположенный левее и выше педали акселератора.

Изюминка задних кресел – штатный обогрев и регулировка по наклону. Спинки опускаются стандартным образом – при отщелкивании рычажков на боковинах багажника. Для возвращения же их в базовое положение используются клавиши электропривода – большая редкость в данном сегменте. К услугам задних пассажиров также собственные дефлекторы вентиляции, слоты USB и HDMI, а за доплату доступны еще и мониторы системы мультимедиа в подголовниках передних кресел с пультом управления, имеющиеся и в тестовом автомобиле. Хорош и багажник на 454 л: в его подполье нашлось место для полноразмерной запаски, в центр которой помещен сабвуфер премиальной аудиосистемы Bose.

Отдельно нужно сказать про электронный инструментарий водителя. Мне особенно понравилась настраиваемая «приборка» с крупным экраном борткомпьютера и хорошо читаемыми цифровыми показателями скоростного режима, а также система кругового обзора, позволяющая вывести на центральный 8-дюймовый дисплей картинку машины с высоты птичьего полета, – это облегчает парковку крупного автомобиля, хотя и датчики парковки спереди и сзади делают свою работу качественно.

Перевод на русский

С началом движения сразу приходит понимание, что управляешь крупным и серьезным автомобилем. На «парковочных» скоростях руль кажется туговатым и «длинным» – девушкам такие настройки вряд ли понравятся, зато они подчеркивают солидность модели, которая в России стала флагманской. С набором темпа, впрочем, усилие на баранке заметно ослабевает, а приемистость автомобиля начинает доставлять удовольствие. Большой кроссовер бодро реагирует на «газ», а при кикдауне 3,5-литровый 249-сильный бензиновый «атмосферник» с изменяемыми фазами газораспределения выдает утробный рык, который хочется слушать снова и снова.

При желании можно повысить градус спортивности в еще большей степени, понижая виртуальные передачи селектором вариаторной трансмиссии. При такой манере езды вы, правда, увидите на экране борткомпьютера сообщения о расходе как минимум 15 л топлива на «сотню» и, возможно, будете нажимать на «газ» уже не столь решительно. Кто-то и вовсе «сломается» и активирует зеленую клавишу Eco, притаившуюся в слепой зоне слева и ниже рулевого колеса. Такие манипуляции действительно поумерят аппетит «японца» – в моем случае расход снизился до 10,5 л/100 км в режиме не слишком напряженного московского трафика, однако свободный ход педали акселератора при этом увеличился, а реакции на «газ» стали заторможенными.

Настройки ходовой части Murano российской сборки имеют специфику – инженеры откалибровали заднюю подвеску значительно жестче, чем у машин для американского рынка, стремясь улучшить управляемость и усилить энергоемкость шасси. Что получилось? На мой взгляд, кроссовер сохранил высокую плавность хода даже после «ужесточения» упругих элементов. Притормаживать перед «лежачими полицейскими» и небольшими ямами нет нужды – Murano расправляется с такими препятствиями играючи. Курсовая устойчивость на шоссейных скоростях – выше всяких похвал, крены в поворотах умеренны, не наблюдается и раскачки на волнах асфальта, которой грешила американская версия машины.

За буйки не заплывать!

Что же касается внедорожного потенциала, то его можно охарактеризовать как разумно достаточный. Клиренс 184 мм позволяет без опасений съезжать на грунтовые дороги, однако на сложном рельефе проходимость ограничат внушительная колесная база и выдающийся во всех смыслах передний свес. Электронно-управляемая муфта системы All Mode 4X4 умело жонглирует моментом, работая в связке с системой стабилизации, которая выборочно притормаживает буксующие колеса. Но принудительно заблокировать муфту в кроссовере третьей генерации нельзя, а снаряженная масса в 1818 кг тянет машину «вниз» на рыхлых грунтах.

Как бы то ни было, Nissan Murano является отличным универсальным автомобилем, хорошо приспособленным к российским условиям эксплуатации. Помимо уже названных изменений в настройке подвески машины для нашего рынка получили систему «ЭРА-ГЛОНАСС», стальную защиту поддона картера двигателя, трансмиссии и топливной магистрали. Предусмотрен и так называемый теплый пакет – аккумулятор увеличенной емкости, усиленный генератор, подогрев форсунок омывателя, зоны покоя дворников или лобового стекла (в зависимости от комплектации), увеличенный бачок стеклоомывателя и опциональный дополнительный отопитель салона.

Альтернативой 3,5-литровой 249-сильной бензиновой «шестерке» является гибридная 254-сильная силовая установка. Базовое переднеприводное 249-сильное бензиновое исполнение – самое доступное в линейке (2 550 000 руб­лей). Начальная версия полноприводной машины с тем же мотором обойдется на 230 000 рублей дороже. Цены же на гибрид начинаются с 3 299 000 рублей.

Технические характеристики Nissan Murano 3.5 CVT Габариты, мм 4898х1915х1691 Колесная база, мм 2825 Дорожный просвет, мм 184 Объем багажника, л 454–1603 Снаряженная масса, кг 1818 Диаметр разворота, м 12,2 Тип двигателя бензиновый V6 Рабочий объем, см³ 3498 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/6400 Макс. момент, Нм/об/мин 325/4400 Привод полный Трансмиссия бесступенчатый вариатор Макс. скорость, км/ч 210 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,2 Расход топлива (средний), л/100 км 10,2 Объем бака, л 72