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25 янв 2017

Nissan добавит «второго пилота» своим автономным автомобилям

Nissan добавит «второго пилота» своим автономным автомобилям
Автор фото: ньюсрум.ниссан-глобал.ком

Японская компания Nissan в рамках Международной выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе (CES-2017) представила новую систему, которая облегчит жизнь «автопилотов».

Японский автопроизводитель продолжает совершенствовать технологии автономного управления, и одну из новейших разработок компания выставила на своем стенде в Лас-Вегасе. Фактически, Nissan предложил использовать живых людей для помощи системе автономного управления в разрешении нестандартных ситуаций на дороге.

С одной стороны, это идет вразрез с самой идеей полностью автономного управления, однако с другой, пока такие системы еще не совершенны это может помочь в обучении нейронных сетей, которые являются главным ее компонентом, а также улучшит непосредственно само качество поездки на таком автомобиле.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что современные системы автономного управления прекрасно справляются со своей задачей, особенно в условиях крупных мегаполисов с развитой инфраструктурой и четкой дорожной разметкой, иногда они «пасуют» перед совершенно очевидными для живого водителя ситуациями. К примеру, в случае если временный знак или регулировщик разрешает проезд на красный сигнал светофора или пересечение двойной сплошной.

Обычные водители легко найдут выход из такой ситуации, но в случае реализации системы с пятым уровнем автономности по классификации SAE, возможность перехватить управление даже не предусматривается.

Это противоречие в компании предложили использовать систему собственной разработки под названием Seamless Autonomous Mobility, которая работает следующим образом. В случае, если автономный автомобиль попал в нестандартную ситуацию и «автопилот» не может самостоятельно определить дальнейший порядок действий, бортовой компьютер посылает запрос в транспортный центр, где работают живые специалисты. Один из свободных сотрудников подключается к сенсорам автомобиля и выясняет причину остановки, после чего рисует на карте новый маршрут, по которому автомобиль сможет безопасно объехать препятствие или совершить неочевидный маневр. Затем решение, предложенное специалистом, запоминается системой и используется автомобилем в аналогичных ситуациях уже самостоятельно.

 

Стоит отметить, что аналогичным образом своими роверами управляет NASA.

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При написании новости использовалась информация:
New York Daily News, The Verge, N + 1

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