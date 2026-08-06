Создатель Nissan Juke станет главным дизайнером марки и определит облик будущих моделей

С 1 октября 2026 года пост главы отдела дизайна Nissan займет Мэттью Уивер, который более двух десятилетий работает в компании и считается одним из создателей самых узнаваемых современных моделей японской марки

Уивер сменит Альфонсо Альбайсу, возглавлявшего отдел дизайна Nissan с 2017 года. После ухода с должности Альбайса останется советником компании до 31 декабря 2026 года, чтобы обеспечить плавную передачу полномочий. В общей сложности он посвятил бренду почти 40 лет.

Мэттью Уивер присоединился к Nissan в 2001 году. Наибольшую известность ему принесла работа над обликом первого поколения Nissan Juke, который благодаря необычному дизайну стал одной из самых обсуждаемых моделей в сегменте компактных кроссоверов. Позже он руководил европейской дизайн-студией компании и принимал участие в создании Nissan Qashqai.

Под руководством генерального директора Ивана Эспиносы Nissan намерен существенно ускорить вывод новых автомобилей на рынок. Продолжительность разработки моделей планируется сократить примерно вдвое по сравнению с прежним циклом, который составлял 55 месяцев. Для этого компания активнее использует цифровые технологии и унифицированный подход к созданию новых семейств.

Сейчас в активной разработке бренда: новое поколение Skyline, внедорожник Xterra и кроссовер Rogue с гибридной системой e-Power.