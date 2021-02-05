Nissan Frontier рассекретили вслед за Pathfinder

Шасси у пикапа осталось прежним, однако кузов у машины полностью новый, как и интерьер.

Надо сказать, что пикап будет предлагаться в различных вариантах исполнения - с короткой базой в 3200 миллиметров и с длинной – в 3551 миллиметр. Соответственно, у автомобиля будут разные виды кузова и габариты грузовой платформы. Что касается дизайна, то здесь художники придерживались стилистики из 80-х и 90-х годов – автомобиль получился массивным с прямыми линиями кузова. В интерьере – простота, никаких сенсоров и новомодных цифровых приборных панелей - чистый аналог.

Что касается технических характеристик, то под капотом пикапа расположился мотор 3.8 мощностью 315 лошадиных сил. Трансмиссия – 9-ступенчатый автомат. Точно такая же пара агрегатов устанавливалась и на прошлом поколении модели.