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5 фев 2021

Nissan Frontier рассекретили вслед за Pathfinder

Nissan Frontier рассекретили вслед за Pathfinder
Автор фото: фирма-производитель

Шасси у пикапа осталось прежним, однако кузов у машины полностью новый, как и интерьер.

Надо сказать, что пикап будет предлагаться в различных вариантах исполнения  -  с короткой базой в 3200 миллиметров и с длинной – в 3551 миллиметр. Соответственно, у автомобиля будут разные виды кузова и габариты грузовой платформы. Что касается дизайна, то здесь художники придерживались стилистики из 80-х и 90-х годов – автомобиль получился массивным с прямыми линиями кузова. В интерьере – простота, никаких сенсоров и новомодных цифровых приборных панелей - чистый аналог.

Что касается технических характеристик, то под капотом пикапа расположился мотор 3.8  мощностью 315 лошадиных сил. Трансмиссия – 9-ступенчатый автомат. Точно такая же пара агрегатов устанавливалась и на прошлом поколении модели.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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