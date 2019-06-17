Nissan головного мозга

На выставке CES Asia 2019 компания Nissan представила своё видение мобильности будущего, продемонстрировав технологии, которые объединяют реальный мир с виртуальным и считывают сигналы мозга, чтобы помочь водителю

Brain-to-Vehicle (B2V) от Nissan — это первая подобная технология в мире. Она интерпретирует сигналы мозга водителя, чтобы помочь ему управлять автомобилем. Предугадывая реакции водителя, B2V помогает выполнять манёвр быстрее. По данным Nissan, электроника, получив «подсказки», сможет выполнить нужное действие на 0,2-0,5 секунды быстрее человека. Подобная технология, например, позволит уменьшить скорость реакции при экстренном торможении и резком объезде препятствия.

Кроме того, система B2V поможет улучшить системы автопилотирования. Электроника поймет, что человек чувствует, например, дискомфорт от поездки, и нужным образом изменит свой стиль вождения и перенастроит все режимы движения. Как говорят в «Ниссане», новая технология позволит получить больше удовольствия от передвижения на автомобиле.