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17 июн 2019

Nissan головного мозга

Nissan головного мозга
Автор фото: фирма-производитель

На выставке CES Asia 2019 компания Nissan представила своё видение мобильности будущего, продемонстрировав технологии, которые объединяют реальный мир с виртуальным и считывают сигналы мозга, чтобы помочь водителю

Brain-to-Vehicle (B2V) от Nissan — это первая подобная технология в мире. Она интерпретирует сигналы мозга водителя, чтобы помочь ему управлять автомобилем. Предугадывая реакции водителя, B2V помогает выполнять манёвр быстрее. По данным Nissan, электроника, получив «подсказки», сможет выполнить нужное действие на 0,2-0,5 секунды быстрее человека. Подобная технология, например, позволит уменьшить скорость реакции при экстренном торможении и резком объезде препятствия.

Кроме того, система B2V поможет улучшить системы автопилотирования. Электроника поймет, что человек чувствует, например, дискомфорт от поездки, и нужным образом изменит свой стиль вождения и перенастроит все режимы движения. Как говорят в «Ниссане», новая технология позволит получить больше удовольствия от передвижения на автомобиле.

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