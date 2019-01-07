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7 янв 2019

Nissan играет в гляделки

Nissan играет в гляделки

Японский концерн анонсировал новую автомобильную систему помощи водителю, которая позволяет заглядывать за углы и соотносить реальный мир с виртуальным

Да, вы не ослышались. Система I2V способна объединять информацию от датчиков автомобиля с данными, полученными из облачного хранилища. Таким образом, она способна контролировать пространство вокруг машины и делать различные прогнозы относительно того, что ждет транспортное средство на дальнейшем пути его следования.

Отметим, что система так и называется - Invisible-to-Visible, то есть, "Невидимое к видимому". Что касается принципа действия, то система, например, позволит видеть водителю то, что находится за углом здания или за следующим поворотом, а также давать подсказки о дорожных знаках и пешеходах. При этом рекомендации будут даваться «в интерактивной и «человечной» манере, например, с помощью аватаров, которые появляются внутри автомобиля».

Традиционно для таких систем, функционал расширяется возможностями подсказок о дорожных знаках и отслеживанием состояния водителя. Если человек устанет, она предложит помощь в управлении или посоветует сделать остановку. Что же касается подробностей, то инженеры Nissan обещают раскрыть все карты уже совсем скоро - 7 января на выставке CES в Лас-Вегасе.

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При написании новости использовалась информация:
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