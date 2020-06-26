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26 июн 2020

Nissan назвал дату дебюта электрического кроссовера

Nissan назвал дату дебюта электрического кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan поделилась первым изображением серийного экземпляра электрического кроссовера Ariya, мировая премьера которого запланирована на июль этого года. Вседорожник, практически в точности повторяющий одноименный концепт, показанный на токийском автосалоне минувшей осенью, задаст вектор развития дизайна бренда и положит начало целому семейству электромобилей

Судя по тизеру, товарный Nissan Ariya мало чем отличается от концепта 2019 года. Из заметных изменений, которые потребовалось внести на пути к серийному производству, — укороченные «бумеранги» ходовых огней. Вероятно, есть что-то ещё, но в целом машины идентичны.

По технике тоже никаких неожиданностей не предвидится. В основе Nissan Ariya лежит новая платформа CMF-EV с двухмотороной силовой установкой e-4ORCE мощностью около 200 лошадиных сил. Емкость батареи не называется, но предполагается, что запас хода «Арии» по американскому циклу EPA составит 483 километра. С места до 60 миль в час (97 километров в час) электромобиль сможет разгоняться за пять секунд ровно.

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