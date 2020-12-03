Nissan объявил о премьере обновленного Kicks

Компания Nissan опубликовала тизер обновленного компактного кроссовера Kicks для североамериканского рынка. Премьера автомобиля состоится на следующей неделе

В целом, американский Kicks будет похож на свой японский аналог, который показали парой месяцев ранее. SUV получит новую радиаторную решетку с уникальным сечением, узкие полоски фар и новые воздухозаборники. Об изменениях в салоне не сообщается.

Что по технике? Предварительно для «янки-Kicks» заявлен гибридный двигатель e-Power. Он устроен интересным образом - 1,2-литровый бензиновый турбомотор выполняет функцию генератора для подзарядки батарей на ходу, тогда как тягу на колеса передает электрический мотор на 128 лошадиных сил.

На некоторых рынках Kicks предлагают с новым 1,33-литровым турбомотором совместной разработки с Daimler, который в России известен по кроссоверам Renault Arkana и Mercedes A-Класса. Трансмиссия – механика или вариатор.