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3 дек 2020

Nissan объявил о премьере обновленного Kicks

Nissan объявил о премьере обновленного Kicks
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan опубликовала тизер обновленного компактного кроссовера Kicks для североамериканского рынка. Премьера автомобиля состоится на следующей неделе

В целом, американский Kicks будет похож на свой японский аналог, который показали парой месяцев ранее. SUV получит новую радиаторную решетку с уникальным сечением, узкие полоски фар и новые воздухозаборники.  Об изменениях в салоне не сообщается.

Что по технике? Предварительно для «янки-Kicks» заявлен гибридный двигатель e-Power. Он устроен интересным образом - 1,2-литровый бензиновый турбомотор выполняет функцию генератора для подзарядки батарей на ходу, тогда как тягу на колеса передает электрический мотор на 128 лошадиных сил.

На некоторых рынках Kicks предлагают с новым 1,33-литровым турбомотором совместной разработки с Daimler, который в России известен по кроссоверам Renault Arkana и Mercedes A-Класса.  Трансмиссия – механика или вариатор.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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