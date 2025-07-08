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8 июл 2025

Nissan откладывает запуск двух новых электромобилей из-за падения популярности электрокаров

Nissan откладывает запуск двух новых электромобилей из-за падения популярности электрокаров
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan объявила о переносе сроков производства двух новых электрокроссоверов, которые должны были выйти на рынок в ближайшие пару лет

Согласно опубликованной информации, серийное производство нового электромобиля Nissan (кодовое имя PZ1K) начнется не ранее ноября 2028 года, а премиальной версии от Infiniti (кодовое имя PZ1J) – в марте 2029 года. Изначально модели планировали выпустить до 2028 года.

В официальном заявлении представитель Nissan подтвердил изменение сроков, объяснив это стратегическим решением. Можно предположить, что компания пока не уверена, что модели будут коммерчески успешными в ближайшее время, из-за резкого падения популярности электрокаров.

Оба автомобиля были частью обновленной стратегии бренда. Nissan обещал представить "приключенческий SUV", стилистически напоминающий Xterra, в то время как Infiniti планировала вывести на рынок премиальный кроссовер, вдохновленный концептом Vision QXe.
 

При написании новости использовалась информация:
autonews

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