Nissan откладывает запуск двух новых электромобилей из-за падения популярности электрокаров

Компания Nissan объявила о переносе сроков производства двух новых электрокроссоверов, которые должны были выйти на рынок в ближайшие пару лет

Согласно опубликованной информации, серийное производство нового электромобиля Nissan (кодовое имя PZ1K) начнется не ранее ноября 2028 года, а премиальной версии от Infiniti (кодовое имя PZ1J) – в марте 2029 года. Изначально модели планировали выпустить до 2028 года.

В официальном заявлении представитель Nissan подтвердил изменение сроков, объяснив это стратегическим решением. Можно предположить, что компания пока не уверена, что модели будут коммерчески успешными в ближайшее время, из-за резкого падения популярности электрокаров.

Оба автомобиля были частью обновленной стратегии бренда. Nissan обещал представить "приключенческий SUV", стилистически напоминающий Xterra, в то время как Infiniti планировала вывести на рынок премиальный кроссовер, вдохновленный концептом Vision QXe.

