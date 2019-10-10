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10 окт 2019

Nissan отзывает более 160 тысяч автомобилей

Nissan отзывает более 160 тысяч автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan приняла решение отозвать в России 161 957 своих автомобилей. Сервисная акция коснется моделей Note и Tiida, которые были произведены c января 2007 года по август 2014 года

Неисправность заключается, кто бы сомневался, в подушках безопасности. Если быть точным, то в газогенераторе подушки безопасности пассажира. «Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа в подушке безопасности пассажира. В некоторых случаях такая неисправность может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности пассажира», — говорится в сообщении Росстандарта.

Если ужать всю проблему в два слова, то подушка может некорректно сработать, и либо вы получите волшебный звездюль во время обычного передвижения, либо, что тоже вероятно, во время аварии подушка может не раскрыться. В любом случае, на сервис ехать надо, ибо безопасность важна. Благо, добрый автопроизводитель уведомит всех нуждающихся, да и те сами могут сверить VIN-коды своих автомобилей и узнать о необходимости проведения сервисных работ.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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